ЧМТ, вывих плеча и разрыв печени: С какими травмами привозили тяжелых пациентов в минскую БСМП 6 14.08.2020, 19:22

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Шокирующие фото.

До сих пор неизвестно точное число всех пострадавших, которые были доставлены в больницы за время массовых акций на улицах Минска и других городов Беларуси с 9 августа. Tut.by удалось поговорить с некоторыми из пациентов, которые получили тяжелые травмы и сейчас проходят лечение в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в столице.

Все снимки сделаны исключительно с согласия пациентов, как и называются диагнозы. Эти фотографии тяжело смотреть даже человеку с крепкой психикой. Воздержитесь от просмотра, если вы очень впечатлительны.

Журналистам удалось пообщаться с шестью пациентами, вот лишь кратко из диагнозов: черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и кровоподтеки, травматический шок, сотрясение головного мозга, взрывная травма, осколочные ранения и даже разрыв печени.

Все герои заявляют, что их избили сотрудники силовых ведомств. Кто-то из них до сих пор находится в реанимации, кого-то наконец выписывают домой — но впереди еще месяцы лечения и реабилитации.

В ближайшее время журналисты опубликуют видео с монологами пострадавших, где они сами подробно расскажут о том, что происходило. Вот эти люди: 20-летний Алексей Курачев, 34-летний Максим Сальников, 21-летний Александр Альховский, 19-летняя Мария Зайцева, 24-летний Кирилл Пискарев и 32-летний Александр Пашковский.

Медики возмущены, что к пациентам, которые пострадали от избиений в изоляторах, не приходят судебно-медицинские эксперты, чтобы задокументировать повреждения.

«Вообще, эксперты приезжают в больницу, но не к таким пациентам. Напомню, вызов осуществляется следователем, который ведет дело», — пояснил один из докторов.

Алексей, находится в реанимации. До сих пор не может самостоятельно встать с койки, из-за чего справлять нужду может только через катетер.

Максим. Вышел в магазин за сигаретами и возле подъезда был тяжело избит. Соседи по палате говорят, что мужчина периодически уходит в забытье. У него — разрыв печени.

Александр. Все его ноги и ягодицы фиолетовые от побоев. Его «встретили» во дворе у своего дома.

Мария. В нее попала светошумовая граната. Журналисты общаются с ней громко: девушка до сих пор не слышит одним ухом. Вспышка ослепила, и только линзы (которые она носит из-за плохого зрения) позволили не потерять способность видеть, говорит она.

Кирилл. Получил вывих плечевой кости в результате избиений. По словам парня, в отделении милиции его заставляли поднять руки — а когда одна из них не поднималась, то били снова. Его родные уже подали заявление с требованием возбудить уголовное дело.

Александр. Его с друзьями остановили на машине, заволокли в тонированный микроавтобус, и начались «ужасы», говорит он.