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Литовские врачи поддержали протесты белорусов

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  • 14.08.2020, 19:52
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Литовские врачи поддержали протесты белорусов

Десятки медиков вышли на улицу, выразив поддержку нашему народу, протестующему против режима.

Десятки медиков из Вильнюсской городской клинической больницы в Антакальнисе с белыми шарами и плакатами вышли на улицу, выразив поддержку белорусскому народу, протестующему против режима Лукашенко.

Акция вызвала резонанс: мимо останавливались прохожие, водители автомобилей сигналили, пишет «Салідарнасць».

Акушер-гинеколог Виктория Навицкене сказала, что медики хотят не только привлечь внимание к политическому кризису в соседней стране: «Мы хотим записать в своей памяти то, чем мы можем дорожить, то есть свободу».

Доктор Рамуне Тракимене была удивлена происходящим на улицах Беларуси: «В 21 веке этого не может быть. В любой европейской стране, даже если она не такая демократичная, как нам хотелось бы».

Хирург Дайнюс Будрис заверил, что акция солидарности литовских медиков показывает, что сложная ситуация в Беларуси вызывает общественное беспокойство не только внутри страны:

- Литве нужна была помощь 30 лет назад, теперь помощь нужна Беларуси. Люди заслуживают того, чтобы жить свободно, и ни один диктатор не имеет права бить нас, сажать в тюрьму невинных людей.

Фото из аккаунта в Фейсбуке Вильнюсской городской клинической больницы в Антакальнисе


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