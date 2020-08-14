Литовские врачи поддержали протесты белорусов

Литовские врачи поддержали протесты белорусов1
- 14.08.2020, 19:52
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Десятки медиков вышли на улицу, выразив поддержку нашему народу, протестующему против режима.
Десятки медиков из Вильнюсской городской клинической больницы в Антакальнисе с белыми шарами и плакатами вышли на улицу, выразив поддержку белорусскому народу, протестующему против режима Лукашенко.
Акция вызвала резонанс: мимо останавливались прохожие, водители автомобилей сигналили, пишет «Салідарнасць».
Акушер-гинеколог Виктория Навицкене сказала, что медики хотят не только привлечь внимание к политическому кризису в соседней стране: «Мы хотим записать в своей памяти то, чем мы можем дорожить, то есть свободу».
Доктор Рамуне Тракимене была удивлена происходящим на улицах Беларуси: «В 21 веке этого не может быть. В любой европейской стране, даже если она не такая демократичная, как нам хотелось бы».
Хирург Дайнюс Будрис заверил, что акция солидарности литовских медиков показывает, что сложная ситуация в Беларуси вызывает общественное беспокойство не только внутри страны:
- Литве нужна была помощь 30 лет назад, теперь помощь нужна Беларуси. Люди заслуживают того, чтобы жить свободно, и ни один диктатор не имеет права бить нас, сажать в тюрьму невинных людей.
Фото из аккаунта в Фейсбуке Вильнюсской городской клинической больницы в Антакальнисе