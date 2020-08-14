Задержанные в Беларуси «вагнеровцы» возвращены в Россию 14.08.2020, 20:02

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Ранее оппозиция назвала задержание «вагнеровцев» срежиссированным спекатклем властей.

Генпрокуратура РФ сообщает, что ранее задержанных в Беларуси граждан России, которых в Минске назвали членами ЧВК "Вагнер", вернули на родину, передает interfax.by.

"В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Беларуси, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Беларуси, добавили там.

Ранее оппозиция назвала задержание “вагнеровцев” срежиссированным спекатклем и бредом властей.

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