Один из цехов Мозырского НПЗ намерен начать забастовку 9 14.08.2020, 20:20

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Нефтяники требуют отставки ЦИКа во главе с Ермошиной.

Один из цехов ОАО "Мозырский НПЗ" уведомил руководство о начале забастовке с 20 августа.

"Мы, работники цеха N16 ОАО "Мозырский НПЗ", при невыполнении наших требований хотим воспользоваться своим правом на забастовку для выражения обеспокоенности и защиты наших социальных и политических интересов", - говорится в заявлении работников цеха, которым располагает агентство "Интерфакс-Запад".

В заявлении подчеркнуто, что общенациональные интересы граждан Республики Беларусь находятся в опасности "из-за неразумной политики высшего руководства, нарушения конституционных прав граждан и фальсификации выборов".

Требования работников завода содержат 13 пунктов. В частности, нефтяники требуют отставки ЦИКа во главе с Лидией Ермошиной, "как скомпрометировавшего себя органа", признания прошедших выборов недействительными и проведение открытых и честных перевыборов, проведения гласного следствия над ответственными за фальсификации.

Кроме того, рабочие требуют от силовиков прекратить насилие, провести расследования над правоохранительными органами, которые превысили свои полномочия. Среди прочего работники потребовали от руководства не оказывать давления за выражение своей гражданской позиции.

"В случае отсутствия выполнения всех требований, забастовка состоится у центральной проходной ежедневно, в период с 20 августа с 12.00 до 15.00 до неопределенного срока", - сказано в заявлении.

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты и забастовки.

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