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В Бресте прямо на путепроводе протестуют железнодорожники

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  • 14.08.2020, 20:30
  • 6,997
В Бресте прямо на путепроводе протестуют железнодорожники
фото: b-g.by

Проезжающие мимо автомобили сигналят, прохожие говорят: «Молодцы!».

Около 17.30 пятницы, 14 августа, работники белорусской железной дороги протестовали в Бресте, пишет b-g.by.

Несколько десятков работников брестского отделения Белорусской железной дороги вечером в пятницу, 14 августа, вышли на путепровод рядом с вокзалом с флагами БЖД, плакатами против насилия над мирными гражданами в стране и цветами.

Проезжающие мимо автомобили сигналили им, прохожие говорили: «Молодцы!»

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