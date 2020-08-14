В Бресте прямо на путепроводе протестуют железнодорожники 6 14.08.2020, 20:30

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фото: b-g.by

Проезжающие мимо автомобили сигналят, прохожие говорят: «Молодцы!».

Около 17.30 пятницы, 14 августа, работники белорусской железной дороги протестовали в Бресте, пишет b-g.by.

Несколько десятков работников брестского отделения Белорусской железной дороги вечером в пятницу, 14 августа, вышли на путепровод рядом с вокзалом с флагами БЖД, плакатами против насилия над мирными гражданами в стране и цветами.

Проезжающие мимо автомобили сигналили им, прохожие говорили: «Молодцы!»

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