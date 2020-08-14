«Он педагог, интеллектуал»: Самому старшему задержанному после акций протеста 73 года 4 14.08.2020, 20:46

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Василий Юферев 9 августа с дочкой, зятем и внуками ждал результаты голосования у своего избирательного участка.

Самый пожилой «правонарушитель» из списка людей, получивших 11 августа «сутки», 1947 года рождения. Это Василий Павлович Юферев, 9 августа с дочкой, зятем и внуками ждавший результаты голосования у своего избирательного участка. Вместо протокола он увидел изнутри ЦИП, пишет tut.by.

Вечером 9 августа Василий Юферев и его родные решили прогуляться, а заодно подойти к средней школе № 86 Минска и вместе с еще примерно 20 людьми дождаться протокола, чтобы узнать, кто из кандидатов в президенты победил на их участке. Но этого семья так и не узнала.

— Они ушли где-то после восьми, а когда я звонила в 20.48, все их телефоны уже не отвечали. То есть их уже забрали, — восстанавливает события того вечера Ольга Дементьевна, жена Юферева.

Как ей потом рассказали свидетели, почти всех стоящих там людей забрали силовики.

Жанна, которая познакомилась с дочкой Василия Павловича уже в камере, передает рассказ о событиях того вечера. По словам дочери Юферева, когда они были возле избирательного участка, приехали силовики, стали хватать людей. В том числе ее отца, она не могла их бросить, просила отпустить, за что и оказалась в автозаке вместе с остальными. Из семьи Юферевых от силовиков смог убежать только один из внуков.

— Внук Ярослав, которому исполнилось 18 лет — он голосовал в первый раз — наверное, схватился за деда, потому что знал, что дед бежать не может. Внук, который остался, рассказывал мне: «Маме говорили: «Отойдите». А она схватилась за племянника и говорит: «Дайте мне ребенка забрать. За что вы его хватаете? Мы же ничего не делаем!». Тогда и ее забрали, — говорит Ольга Дементьевна.

— Мы ждали, что через 3−5 часов их выпустят. Мне говорили: «Не волнуйся ты так, они же ни в чем не виноваты. Их отпустят». Но ни через три, ни через пять часов их не было. Думали, может, утром, — слышно, что Ольга Дементьевна едва сдерживает слезы.

Василий Юферев. Фото из архива семьи

По скудной информации, которую можно было получить в понедельник утром, Юферевы узнали, что задержанных накануне увезли на Окрестина. Туда отправились сын и сумевший убежать внук Василия Павловича. По словам близких, задержанная семья действительно провела на Окрестина 3 дня. Юфереву-старшему, его зятю и внуку дали 25 суток, а дочери — 10.

Дементий Юферев, сын 73-летнего «правонарушителя», убежден, что отец не мог совершить что-то такое, за что можно посадить больше чем на 3 недели. Василий Павлович, по словам близких, педагог, интеллектуал, всю жизнь преподает, в прошлом учебном году работал в БГУИР.

Сейчас все задержанные члены семьи находятся в Жодино. Там же дежурят Дементий Юферев с племянником — ждут, когда их родные выйдут на свободу. Прошлой ночью замминистра внутренних дел Александр Барсуков заявил, что всех задержанных выпустят 14 августа. Непонятно, говорил ли он про тех, кто находится только на Окрестина, или про всех задержанных за последние пять дней.

— Охранники сказали, что приказа из МВД отпускать людей не приходило, сейчас отпускают по протоколу до суда тех, кого «брали» недавно, — делится Дементий Юферев информацией, которую родственники получают под изолятором в Жодино. По его словам, 14 августа утром выпускали тех, кто был задержан совсем недавно.

Ольга Дементьевна тоже несколько дней ждала родных у стен на Окрестина. Сейчас ожидает мужа, детей и внуков дома. Она все еще не может понять, как в наше время людей могут хватать на улице, возле школы, вероятно, даже ни за что. Но еще больше ее расстраивает, что ее муж не получает необходимые лекарства, которые, «как и все люди в этом возрасте, принимают».

— Когда это касается твоих близких в мирное время в свободной независимой стране — это состояние кошмара, ужаса — я даже не знаю. Мне казалось, что я попала в другой мир какой-то. В реальности такого не может быть, — недоумевает супруга задержанного Юферева.

Позже, в пятницу в 13.30 родные сообщили, что Василия Юферева выпустили.

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