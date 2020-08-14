Журналисты государственного радио присоединились к общенациональной забастовке 7 14.08.2020, 21:13

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Они призвали провести честные выборы.

Сегодня по всей стране проходят мирные протесты и массовые забастовки. Высказать свою позицию на улицу вышли представители Столичного телевидения, а также Белорусского радио. Более того, к акции готовятся и некоторые сотрудники из команды БТ, пишет tut.by.

Пикет сотрудников телеканала СТВ

Более 20 сотрудников телецентра по адресу Коммунистическая, 6, вышли на протест. Там работают журналисты телеканалов СТВ и ОНТ. Фото в редакцию прислал один из представителей телеканала СТВ.

Как сообщает журналисты «Радыё Свабода», журналисты держат в руках плакаты «СТВ за справедливые выборы» и «СТВ за мир».

Видеообращение Белорусского радио

Во дворе Дома радио на Красной, 4, сотрудники Белорусского радио записали видеообращение, в котором сообщили, что присоединяются к общенациональной забастовке. Они призвали остановить насилие и провести честные выборы.

Более того, команда отправила запрос на имя главного директора Первого национального канала белорусского радио Антона Васюкевича и председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта. В нем коллектив просит воспользоваться правом на забастовку для защиты своих национальных интересов и предъявляет ряд требований.

По словам источника, к протестам готовятся и некоторые сотрудники из команды БТ.

К слову, сейчас журналисты государственных СМИ составляют коллективное обращение в Мининформ. В нем они призывают прекратить нападения и задержания представителей СМИ и мирных демонстрантов, а также просят не блокировать интернет. Под ним уже подписались около 600 журналистов.

За последние три дня как минимум 27 журналистов из государственных СМИ сообщили о том, что они увольняются.