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Семья парня, умершего после задержания в Гомеле, в поисках правды готова идти до конца

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  • 14.08.2020, 21:39
  • 7,067
Семья парня, умершего после задержания в Гомеле, в поисках правды готова идти до конца
фото: svaboda.org

Родные уже третий день добивается возможности осмотра тела умершего 25-летнего сына.

14 августа родные погибшего в ночь после задержания и избиения сотрудниками ОМОНом 25-летнего гомельчанина Александра Вихор в поисках справедливости обратилась к региональному представителю правозащитного центра «Весна», правозащитнику Леониду Судаленко.

Семья уже третий день добивается возможности осмотра тела умершего сына, в то время как СК официально заявил об отсутствии видимых телесных повреждений и утверждает, что их сын умер «от передозировки».

Родители Александра подали заявление о проведении тщательного расследования и возбуждении в отношении избивавших сына сотрудников ОМОН уголовного по факту наступившей смерти. По свидетельству очевидцев, после задержания к парню был применен слезоточивый газ, а когда тот стал вырываться в поисках воздуха, его избили резиновыми дубинами.

После доставления в учреждение здравоохранения врачи около 3-х часов ночи 12 августа зафиксировали смерть Александра. Его тело до сих пор не захоронено, остается в морге.

Правозащитник Леонид Судаленко рекомендовал родителям до захоронения потребовать проведения в отношении умершего судебно-медицинской экспертизы.


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