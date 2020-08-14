Семья парня, умершего после задержания в Гомеле, в поисках правды готова идти до конца 9 14.08.2020, 21:39

7,067

фото: svaboda.org

Родные уже третий день добивается возможности осмотра тела умершего 25-летнего сына.

14 августа родные погибшего в ночь после задержания и избиения сотрудниками ОМОНом 25-летнего гомельчанина Александра Вихор в поисках справедливости обратилась к региональному представителю правозащитного центра «Весна», правозащитнику Леониду Судаленко.

Семья уже третий день добивается возможности осмотра тела умершего сына, в то время как СК официально заявил об отсутствии видимых телесных повреждений и утверждает, что их сын умер «от передозировки».

Родители Александра подали заявление о проведении тщательного расследования и возбуждении в отношении избивавших сына сотрудников ОМОН уголовного по факту наступившей смерти. По свидетельству очевидцев, после задержания к парню был применен слезоточивый газ, а когда тот стал вырываться в поисках воздуха, его избили резиновыми дубинами.

После доставления в учреждение здравоохранения врачи около 3-х часов ночи 12 августа зафиксировали смерть Александра. Его тело до сих пор не захоронено, остается в морге.

Правозащитник Леонид Судаленко рекомендовал родителям до захоронения потребовать проведения в отношении умершего судебно-медицинской экспертизы.