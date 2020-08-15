Сегодня в 12:00 состоится прощание с Героем Беларуси Александром Тарайковским 66 15.08.2020, 8:53

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Родственники просят приходить всех неравнодушных.

В Минске 15 августа пройдет прощание с погибшим во время акции протеста. Родственники просят приходить всех неравнодушных.

Прощание с Александром Тарайковским, погибшим 10 августа во время мирных протестов на Пушкинской, пройдет в 12:00 в субботу, 15 августа, на Ольшевского, 12 (ритуальный зал).

Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти — открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.

Семья убитого мужчины просит всех жителей Минска прийти, чтобы отдать долг памяти человеку, который отдал жизнь за свободу и достоинство Беларуси.

Похороны состоятся на Западном кладбище за деревней Озерцо.

Жена погибшего Александра Тарайковского рассказала, что на протяжении двух дней не знала, что произошло с ее мужем.

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