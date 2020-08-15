«Читай, что сказал, или застрелю» 15.08.2020, 8:02

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Для БТ силовики заставили парня признаться в «массовых беспорядках».

18-летнего Дениса сотрудники службы безопасности поймали на улице, когда он вышел из троллейбуса и шел на электричку. По результатам проверки документов его поймали и затащили в микроавтобус, а позже пересадили в автозак. Там парня поставили на колени и сильно ударили головой о металл. Его и других задержанных доставили во Фрунзенский РОВД, сообщает «Белсат».

Там, по словам молодого человека, над ним издевались и оскорбляли. Более агрессивно вели себя даже не бойцы ОМОНа, а непосредственно сотрудники отдела.

«Была женщина милиционер с металлической битой. Она ходила, била людей по голове, приговаривая, что мы сволочи проклятые. Один из милиционеров заставлял говорить, что Александр Григорьевич – лучший президент. Тех, кто не говорил, избивали.

Дениса били только кулаками и ногами, без использования дубинок. Парень говорит, что ему «повезло», потому что его выбрали для записи телерепортажа, который позже показали в вечерней программе «Панорама». В сюжете Денис рассказывает, что его и других задержанных координировали и подстрекались к провокациям иностранные координаторы.

«Сам начальник сказал меня сильно не избивать. Меня завели в отдельную комнату. Какой-то мужчина приказал мне озвучить конкретный текст, и, если я не запомню или откажусь, меня пристрелят или посадят на 15 лет за наркотики».

На Окрестина задержанным даже дали воду, говорит минчанин. Но на этом человеческое отношение закончилось.

Выискивали журналистов и сильно избивали

Потом была тюрьма в Жодино. Людей оскорбляли, ставили на растяжки, избивали. Денис слышал звуки болгарки и рев людей. В камере на 12 коек было 52 человека. Не выдавали даже туалетную бумагу.

«Говорили подтираться ладонями. Был только один конвоир, который за все это время дал нам бумагу. Они выискивали журналистов и специально их избивали. Были люди с Окрестина, они говорили, что там избивают сильнее, но услышав рассказы из Фрунзенского РОВД, говорили, что даже такого у них не было. Сильно избивали тех, у кого татуировки».

Сейчас Денис на свободе и доехал до родителей. Молодого человека заставили подписать документ о том, что он обязан явиться в суд, иначе бы его не отпустили.