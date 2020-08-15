закрыть
15 августа 2020, суббота, 8:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Премьер Болгарии заявил о планах изменить конституцию

  • 15.08.2020, 8:44
Премьер Болгарии заявил о планах изменить конституцию

Для этого может быть созвано Великое Народное собрание.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступил с обращением к нации, в котором объявил о насущной необходимости внести изменения в конституцию страны, сообщает dw.com.

"Пришло время для ответственности и решительности. Пришло время не только для смены политической системы, но и для перезагрузки государства.

Необходимость перезагрузки политической модели нельзя больше откладывать", - подчеркнул он.

Это заявление Борисов сделал на фоне не прекращающихся в стране больше месяца протестов с требованиями отставки правительства и генпрокурора. С резкой критикой планов по изменению конституции выступил и президент страны Румен Радев.

"Даже сама эта инициатива показывает его (Борисова. - Ред.) пренебрежение к конституции, так как подобное предложение в соответствии с текстом основного закона может поступить или от половины парламентариев, или от президента", - подчеркнул Радев.

Созыв Великого Народного собрания

Среди предложенных Борисовым изменений - сокращение числа депутатов Народного собрания с 240 до 120. Борисов предложил созвать Великое Народное собрание, которое примет поправки в конституцию страны. "В момент, когда Народное собрание примет решение о проведении выборов в Великое Народное собрание, и в соответствии с конституцией я уйду с поста премьер-министра Болгарии", - подчеркнул он.

Болгария - парламентская республика, законодательная власть в которой осуществляется Народным собранием. Президент имеет право три раза отклонить любое решение парламента - на четвертый раз парламент может преодолеть президентское вето. Бойко Борисов является лидером правящей политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).


популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Бастуют все!
Бастуют все! Ирина Халип
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом Наталья Радина
Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка
Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка Наталья Радина