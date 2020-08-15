«Нас много!»: как «Белшина» вышла на улицы Бобруйска

«Нас много!»: как «Белшина» вышла на улицы Бобруйска2
- 15.08.2020, 9:10
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Тысячная колонна рабочих, размахивая бело-красно-белыми флагами, прошла по городу.
«Мы не собирались бастовать, так как хотим работать и спокойно жить. Но наши голоса украли, поэтому требуем признать результаты выборов сфальсифицированными», — говорят работники ОАО «Белшина», которые днем 14 августа начали массово подписываться под заявлением о бессрочной акции протеста. Также люди требуют встречи с председателем Бобруйского горисполкома Александром Студневым, прекращения насилия в отношении участников мирных акций протеста и освобождения всех, кто был задержан в последние месяцы за участие в несанкционированных мероприятиях, пишет tut.by.
Заявление о том, что «Белшина» с 20 августа объявляет бессрочную забастовку, если требования трудового коллектива не будут выполнены, появилось в Сети на фирменном бланке предприятия вечером 13 августа. Но сами «шинники» считают, что это была попытка руководства акционерного общества найти компромиссный вариант и успокоить народ. Мол, за неделю все как-нибудь утрясется. Такую версию озвучили рабочие, которые в полдень 14 августа вышли на центральную проходную к бобруйчанам. Говорят, узнали через соцсети, что намечается акция протеста, и решили прийти посмотреть.
Основная часть сотрудников «Белшины», у которых был небольшой перерыв, осталась за турникетами — охранники отказались выпускать людей. На улице их ждало не менее сотни бобруйчан. Среди них — бывшие работники предприятия и те, кто в это время не были на смене. К собравшимся вышел начальник идеологической и социальной работы ОАО «Белшина» Юрий Андриевский. У него немногочисленные рабочие, оказавшиеся по другую сторону турникета, поинтересовались, кто же автор заявления о забастовке, и кто его подписывал. Ответить на этот вопрос Андриевский не смог.
— Тогда зачем вы к нам вышли? Пусть придет тот, кто знает, в чем дело. Директора позовите! — начали возмущаться люди.
Недовольство нарастало. Люди скандировали «Позор!Позор!», «Жыве Беларусь!», требовали открыть турникеты и выпустить рабочих. Некоторые рассказывали свои истории, не скрывая возмущения.
— Несколько лет назад у меня была зарплата 7−8 миллионов «старыми», теперь — 450 рублей. И вы говорите о какой-то стабильности? — делился наболевшим мужчина лет 35-ти.
От личных обид люди постепенно перешли к общезаводским проблемам: жаловались на никому не нужную, с их точки зрения, модернизацию «Белшины», которая загнала предприятие в долги.
— Где тот Яковлев (бывший директор «Белшины». — Прим. TUT.BY), который все это устроил?
Когда стало ясно, что основная масса рабочих не сможет выйти на площадь перед проходной, а перерыв у людей подходит к концу, было принято решение собраться после окончания смены. Несколько человек подняли вопрос о настоящей забастовке. Нашлись добровольцы, пообещавшие подготовить обращение к профкому.
— Бастовать нужно грамотно, по закону, — отметил мужчина средних лет.
Перед тем как разойтись по рабочим местам, «шинники» обратились к Андриевскому с просьбой пригласить на встречу с коллективом в 16.30 бобруйского мэра Студнева.
Когда смена завершилась, возле проходной собралось не менее тысячи человек — работников предприятия и горожан, — решивших проявить солидарность. Некоторые выходили на улицу и уходили, решив не присоединяться к акции. Женщины принесли воду и печенье, чтобы раздать их собравшимся. К этому моменту уже были готовы бланки открытого заявления, в котором сотрудники предприятия сообщали о присоединении к общенациональной бессрочной забастовке. Длиться она будет до тех пор, пока в Беларуси не прекратится насилие над мирными гражданами. Второй пункт требований — дать возможность работникам предприятия ознакомиться с протоколами избирательных участков.
Среди собравшихся раздали несколько десятков таких листов, люди стали читать простые и понятные требования, затем — ставить свои подписи.
— Это что, списки на увольнение? — шутят рабочие.
Чтобы их поддержать, молодая бобруйчанка рассказала о некоем «фонде бастующих» (видимо, речь идет об инициативе проекта «Честные люди»), куда можно обратиться в случае увольнения.
— Не бойтесь, нас много. Всех не уволят, — парировала женщина в возрасте и оставила свою подпись под обращением.
Участники акции принимают решение, что 15 августа они все же приедут на предприятие, но работать не будут. Затем кто-то озвучивает идею, что неплохо бы предложить подписать обращение тем, кто сидит в «Белом доме» — здании заводоуправления. Оно расположено в нескольких сотнях метров от центральной проходной. Туда и направляется тысячная колонна, размахивая бело-красно-белыми флагами и выкрикивая «Верым! Можам! Пераможам!». Под окнами заводоуправления люди требуют, чтобы к ним вышли директор предприятия и председатель профкома.
Минут через 10−15 появляется профсоюзный лидер Игорь Вежновец. Он говорит, что днем 14 августа состоялось заседание профсоюза концерна «Белнефтехим», на котором было принято обращение в Верховный суд, Генпрокуратуру, СК, МВД, ЦИК, Мининформ, Минсвязи. В документе — около десятка требований, касающихся признания результатов выборов недействительными и привлечения к ответственности тех, кто участвовал в массовых избиениях мирных жителей.
Обратившиеся требуют встречи с мэром.
— Мэр — это не ко мне, — говорит Вежновец и уходит, забрав листы с подписями.
Люди выстраиваются в колонну и идут по улице Минской в центр города. По дороге встречают других участников мирных акций солидарности, которые присоединяются к колонне «шинников». В итоге на площади Ленина перед горисполкомом собирается 2−3 тысячи человек, люди продолжают подходить. За заданием горисполкома выстроились автозаки и микроавтобусы, группами стоят сотрудники милиции в боевой экипировке.
— Дальше не идем! У нас мирная акция!- слышны выкрики из толпы.
Люди останавливаются и в нескольких сотнях метров от горисполкома и выкладывают на тротуарной плитке разделительную линию из живых цветов. Несколько человек отправляются в мэрию, чтобы пригласить на встречу Александра Студнева. Внутрь людям попасть не удалось, они оставляют сообщение, что 15 августа в 16 часов вновь придут на площадь Ленина, чтобы встретиться с городским главой.
Около двух часов возле памятника Ленину звучат песни, люди общаются между собой, обсуждают последние новости. Завтра они снова придут, чтобы отстаивать свои голоса, отданные на выборах за своих кандидатов.