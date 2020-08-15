«Нас много!»: как «Белшина» вышла на улицы Бобруйска 2 15.08.2020, 9:10

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Фото: tut.by

Тысячная колонна рабочих, размахивая бело-красно-белыми флагами, прошла по городу.

«Мы не собирались бастовать, так как хотим работать и спокойно жить. Но наши голоса украли, поэтому требуем признать результаты выборов сфальсифицированными», — говорят работники ОАО «Белшина», которые днем 14 августа начали массово подписываться под заявлением о бессрочной акции протеста. Также люди требуют встречи с председателем Бобруйского горисполкома Александром Студневым, прекращения насилия в отношении участников мирных акций протеста и освобождения всех, кто был задержан в последние месяцы за участие в несанкционированных мероприятиях, пишет tut.by.

Фото: tut.by

Заявление о том, что «Белшина» с 20 августа объявляет бессрочную забастовку, если требования трудового коллектива не будут выполнены, появилось в Сети на фирменном бланке предприятия вечером 13 августа. Но сами «шинники» считают, что это была попытка руководства акционерного общества найти компромиссный вариант и успокоить народ. Мол, за неделю все как-нибудь утрясется. Такую версию озвучили рабочие, которые в полдень 14 августа вышли на центральную проходную к бобруйчанам. Говорят, узнали через соцсети, что намечается акция протеста, и решили прийти посмотреть.

Основная часть сотрудников «Белшины», у которых был небольшой перерыв, осталась за турникетами — охранники отказались выпускать людей. На улице их ждало не менее сотни бобруйчан. Среди них — бывшие работники предприятия и те, кто в это время не были на смене. К собравшимся вышел начальник идеологической и социальной работы ОАО «Белшина» Юрий Андриевский. У него немногочисленные рабочие, оказавшиеся по другую сторону турникета, поинтересовались, кто же автор заявления о забастовке, и кто его подписывал. Ответить на этот вопрос Андриевский не смог.

Фото: tut.by

— Тогда зачем вы к нам вышли? Пусть придет тот, кто знает, в чем дело. Директора позовите! — начали возмущаться люди.

Недовольство нарастало. Люди скандировали «Позор!Позор!», «Жыве Беларусь!», требовали открыть турникеты и выпустить рабочих. Некоторые рассказывали свои истории, не скрывая возмущения.

— Несколько лет назад у меня была зарплата 7−8 миллионов «старыми», теперь — 450 рублей. И вы говорите о какой-то стабильности? — делился наболевшим мужчина лет 35-ти.

Фото: tut.by

От личных обид люди постепенно перешли к общезаводским проблемам: жаловались на никому не нужную, с их точки зрения, модернизацию «Белшины», которая загнала предприятие в долги.

— Где тот Яковлев (бывший директор «Белшины». — Прим. TUT.BY), который все это устроил?

Когда стало ясно, что основная масса рабочих не сможет выйти на площадь перед проходной, а перерыв у людей подходит к концу, было принято решение собраться после окончания смены. Несколько человек подняли вопрос о настоящей забастовке. Нашлись добровольцы, пообещавшие подготовить обращение к профкому.

— Бастовать нужно грамотно, по закону, — отметил мужчина средних лет.

Фото: tut.by

Перед тем как разойтись по рабочим местам, «шинники» обратились к Андриевскому с просьбой пригласить на встречу с коллективом в 16.30 бобруйского мэра Студнева.

Когда смена завершилась, возле проходной собралось не менее тысячи человек — работников предприятия и горожан, — решивших проявить солидарность. Некоторые выходили на улицу и уходили, решив не присоединяться к акции. Женщины принесли воду и печенье, чтобы раздать их собравшимся. К этому моменту уже были готовы бланки открытого заявления, в котором сотрудники предприятия сообщали о присоединении к общенациональной бессрочной забастовке. Длиться она будет до тех пор, пока в Беларуси не прекратится насилие над мирными гражданами. Второй пункт требований — дать возможность работникам предприятия ознакомиться с протоколами избирательных участков.

Фото: tut.by

Среди собравшихся раздали несколько десятков таких листов, люди стали читать простые и понятные требования, затем — ставить свои подписи.

— Это что, списки на увольнение? — шутят рабочие.

Чтобы их поддержать, молодая бобруйчанка рассказала о некоем «фонде бастующих» (видимо, речь идет об инициативе проекта «Честные люди»), куда можно обратиться в случае увольнения.

— Не бойтесь, нас много. Всех не уволят, — парировала женщина в возрасте и оставила свою подпись под обращением.

Участники акции принимают решение, что 15 августа они все же приедут на предприятие, но работать не будут. Затем кто-то озвучивает идею, что неплохо бы предложить подписать обращение тем, кто сидит в «Белом доме» — здании заводоуправления. Оно расположено в нескольких сотнях метров от центральной проходной. Туда и направляется тысячная колонна, размахивая бело-красно-белыми флагами и выкрикивая «Верым! Можам! Пераможам!». Под окнами заводоуправления люди требуют, чтобы к ним вышли директор предприятия и председатель профкома.

Минут через 10−15 появляется профсоюзный лидер Игорь Вежновец. Он говорит, что днем 14 августа состоялось заседание профсоюза концерна «Белнефтехим», на котором было принято обращение в Верховный суд, Генпрокуратуру, СК, МВД, ЦИК, Мининформ, Минсвязи. В документе — около десятка требований, касающихся признания результатов выборов недействительными и привлечения к ответственности тех, кто участвовал в массовых избиениях мирных жителей.

Обратившиеся требуют встречи с мэром.

— Мэр — это не ко мне, — говорит Вежновец и уходит, забрав листы с подписями.

Люди выстраиваются в колонну и идут по улице Минской в центр города. По дороге встречают других участников мирных акций солидарности, которые присоединяются к колонне «шинников». В итоге на площади Ленина перед горисполкомом собирается 2−3 тысячи человек, люди продолжают подходить. За заданием горисполкома выстроились автозаки и микроавтобусы, группами стоят сотрудники милиции в боевой экипировке.

— Дальше не идем! У нас мирная акция!- слышны выкрики из толпы.

Люди останавливаются и в нескольких сотнях метров от горисполкома и выкладывают на тротуарной плитке разделительную линию из живых цветов. Несколько человек отправляются в мэрию, чтобы пригласить на встречу Александра Студнева. Внутрь людям попасть не удалось, они оставляют сообщение, что 15 августа в 16 часов вновь придут на площадь Ленина, чтобы встретиться с городским главой.

Фото: tut.by

Около двух часов возле памятника Ленину звучат песни, люди общаются между собой, обсуждают последние новости. Завтра они снова придут, чтобы отстаивать свои голоса, отданные на выборах за своих кандидатов.