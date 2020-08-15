Архиепископ Святослав Логин: Пусть Господь избавляет нас от лукавого 15 15.08.2020, 9:33

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Глава Белорусской православной автокефальной церкви призвал белорусов защитить свой выбор и будущее.

Глава БАПЦ архиепископ Святослав Логин из Канады выступил с обращением в связи с последними событиями в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Христианская вера, пишет архиепископ, всегда учит бороться за правду и добро, уважать других людей. «В эти дни страдают белорусы, потому что безбожная власть применила оружие против своего народа, который вышел на мирные протесты против лжи и зла. Весь цивилизованный мир солидарен с людьми, которые отстаивают свое достоинство и свой голос на выборах президента Беларуси и осуждают насилие против них».

Архиепископ Святослав Логин резко высказывается в адрес главы Белорусского экзархата РПЦ митрополита Павла:

"К сожалению, не все христианские церкви в Беларуси поддерживают и молятся за свой народ. Например, глава Белорусского экзархата РПЦ (присланный из российской Рязани) еще до официального объявления победителя на выборах поздравил диктатора. (Священное Писание говорит: «по плодам их узнаете их» Матфея.7:16)».

Белорусская автокефальная православная церковь, пишет архиепископ Логин, призывает белорусский народ защитить свободу своего выбора и будущее свои государства. «Молимся за покой погибших соотечественников и за здоровье раненых и заключенных, за весь народ наш. Пусть Господь благословляет всех добрыми делами и избавляет нас от лукавого».

Как сообщил накануне свободе пресс-секретарь Белорусского экзархата РПЦ отец Сергий Лепин, митрополит Павел извинился за преждевременное поздравление Лукашенко, которое возмутило верующих.