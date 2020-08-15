Витебский марш: тысячи человек прошли колонной по всему городу 3 15.08.2020, 9:47

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Фото: tut.by

Люди скандировали «Уходи!» и «Жыве Беларусь!».

Вчера в Витебске состоялась самая массовая мирная акция протеста после 9 августа.

Несколько тысяч горожан прошествовали по всему городу с цветами, шариками, плакатами, бело-красно-белыми флагами. Они сходили к облисполкому, горисполкому, железнодорожному вокзалу, на площадь Победы, к ИВС, в микрорайон Билево, затем вернулись на центральные улицы. В шествии участвовали также медики и железнодорожники, которые выходили на свои корпоративные мирные протесты, а потом присоединились к общей колонне горожан. Портал tut.by понаблюдал за этой огромной демонстрацией.

Облисполком

Около 16.30 горожане подошли к облисполкому. Они стали на площади перед крыльцом здания. Требовали, чтобы к ним вышел губернатор Николай Шерстнев, его заместители, а также мэр Вадим Зарянкин. Однако никто из них к народу не вышел.

В переговоры с протестующими вступила сотрудница отдела по обращениям граждан. Она была очень испугана. Сообщила, что чиновников, которых ждет народ, сейчас нет не только в здании областной администрации, но и в городе. Губернатор, мол, на уборочной, а один из его замов — на открытии какого-то важного объекта. Звонить им женщина отказалась.

Фото: tut.by

Более 600 человек подписали петицию, которую передали в облисполком. В ней горожане требуют: «проведения повторных честных выборов»; «привлечения к ответственности лиц, принявших участие в фальсификации голосования на выборах, в том числе главы администрации Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского, чьи противоправные действия подтверждены аудиозаписью»; «немедленного освобождения задержанных на мирных протестах».

Фото: tut.by

Сотрудница отдела по обращениям граждан предложила горожанам прийти в облисполком в понедельник, в рабочее время.

Люди начали обсуждать, что делать. Кто-то сказал: «Давайте согласимся, придем в понедельник».

— Людей бьют, а вы будете ждать приемных дней? — возмутились другие.

Фото: tut.by

После непродолжительного спора горожане решили прийти к облисполкому утром в понедельник.

— Все, в понедельник идем не к себе на работу, а сюда — как на работу!

Возле областной администрации в Витебске, наверное, впервые в истории города кричали «Жыве Беларусь!». Уходя, люди положили на крыльцо облисполкома цветы.

— Это в знак того, что власть похоронила наши голоса на выборах, — промолвила одна из женщин.

Фото: tut.by

Горисполком

Затем колонна двинулась к горисполкому, который находится неподалеку.

Демонстрантов приветствовали автомобилисты: они сигналили в знак солидарности. Сирены не умолкали ни на минуту. И так продолжалось все время, на всех улицах, площадях, где в этот вечер побывали мирные протестанты.

Фото: tut.by

Витебск не был бы Витебском, если бы акцию не поддержали художники. Они устроили свой перформанс возле Художественного музея.

Одна из художниц, Анастасия Ганчарова, которая в 2017 году подготовила для выставки необычную работу — голову Ленина из холодца, держала бело-красно-белую ткань, похожую на кусок окровавленной майки или рубашки. Намек на одежду жертв разгонов мирных акций, которые с 9 августа учиняли силовики в разных городах страны.

— Это символ нынешних выборов, — сказала про свой арт-объект Анастасия Ганчарова.

Фото: tut.by

Витебские художники передали в горисполком коллективное обращение, в котором выражают возмущение, что в «культурной столице Беларуси» стало небезопасно ходить по улицам, что здесь избивают людей. Среди задержанных, говорится в обращении, — и известный молодой художник Кирилл Демчев.

К горисполкому народ пришел за десять минут до окончания рабочего дня — в 17.50. Дверь открыл дежурный милиционер. Люди потребовали, чтобы вышел мэр Вадим Зарянкин. Сотрудник сообщил, что его нет.

— Но кто-то же из руководства города есть на месте?

— Минуту, сейчас позвоню и вызову, — пообещал милиционер.

— Кого? ОМОН? — рассмеялись люди.

Фото: tut.by

Вскоре горожане поняли, что стоять под горисполкомом — бесполезное занятие.

— Нужно поддержать железнодорожников, которые сегодня выходят на свою акцию протеста, но на них давит начальство, чтобы не шли. Идем на вокзал! — предложили мужчины.

— На вокзал, на вокзал! — дружно отозвалась толпа.

Привокзальная площадь

По улицам Пушкина, Замковой, Кирова люди пришли на Привокзальную площадь. По пути он скандировали: «Свободу!», «Мы за мир», «Витебск, выходи!», «Отпускай!», «Верым, можам, пераможам!», «Уходи!», «Жыве Беларусь!».

Фото: tut.by

Впереди колонны шла молодежь с бело-красно-белым флагом. Историческую символику несли и другие демонстранты.

На Привокзальную площадь пришло не менее 700 человек. Возле дворца детей и молодежи демонстранты встретились с железнодорожниками.

Около 200 работников витебского отделения БЖД хотели устроить на вокзале свою мирную акцию протеста. Они были в форменной одежде, с плакатами «БЧ против насилия». Некоторые из них пришли семьями, с детьми.

Железнодорожники шли к вокзалу по путепроводу Металлистов.

Фото: tut.by

Очень трогательным был момент, когда «железнодорожная» колонна встретилась с демонстрантами, которые ходили к обл- и горисполкому. Брутальные «чыгуначнікі», взрослые мужчины едва сдерживали слезы, пожимая руки землякам, которые пришли их поддержать.

— Пришел сюда, чтобы показать, что я — машинист первого класса, а не «отморозок», как называет протестующих тот, против кого мы протестуем. И таких, как я, первоклассных машинистов, здесь не менее 20 человек. Мы гордимся своей работой, тем, что мы делаем для нашего народа. И мы хотим, чтобы власть нас уважала. Верю, что своим примером мы покажем, что белорусы могут и должны выходить на такие вот мирные протесты против насилия и беззакония, — говорит Вадим Устинович.

Мужчина водит пассажирские поезда. На нем синяя форма и белая рубашка.

— Сегодня же праздник! — улыбается Вадим. И добавляет, что пришел на акцию с женой и двумя дочерьми.

Фото: tut.by

Железнодорожники рассказали, что начальство оказывало на них прессинг, чтобы они не шли на протест.

— Однако пообещали нам на собрании, что увольнений по политическим мотивам не будет.

Через некоторое время уже объединенная колонна — примерно 1000 человек — двинулась на площадь Победы.

На противоположной стороне улицы Космонавтов, по которой шли горожане, стояло и наблюдало за происходящим начальство витебского отделения БЖД. В частности, там был замначальника Сергей Ляденко.

Площадь Победы

К главной витебской площади демонстранты шли по улицам Космонавтов, Буденного, Белобородова. Внушительно колонна выглядела на мосту имени Блохина — особенно если смотреть на нее с возвышенности возле СШ № 2.

Фото: tut.by

— Да, Витебск наконец встал! — восхищались одни. — Проснулся хотя бы к концу недели. Брест, Гродно протестуют с первого дня, а мы сидели по домам.

— Ну мы же северяне, пока раскачались, пока прочувствовали, что к чему, — смеялись в ответ другие. — Брест — это же южная, горячая кровь.

Фото: tut.by

На мемориальной части площади Победы люди выстроились вдоль проезжей части. Некоторое время постояли, махая руками и приветствуя сигналящих автомобилистов.

Потом перешли дорогу — на ту сторону площади, где поставили доску почета.

На площади Победы в колонну влился третий «ручеек» — примерно 100 медиков. Они стояли на своей акции возле ВГМУ, а когда узнали про городское шествие, решили к нему присоединиться.

Фото: tut.by

Напомним, что медики вышли на мирную акцию самыми первыми в Витебске — еще накануне, 13 августа. Многие горожане обсуждают в соцсетях, что именно люди в белых халатах дали протестный импульс городу на Двине.

Символом витебской площади Победы на первой неделе после выборов были автозаки. Они устрашающе стояли на фоне «Трех штыков». Сотни витеблян были задержаны.

Но 14 августа площадь была свободна от автозаков. Здесь дежурила милиция, но ее было совсем немного.

Фото: tut.by

На углу площади, возле подземного перехода, стояли несколько милиционеров. Демонстранты подарили им цветы. И ребята в форме их приняли. Горожане громко зааплодировали:

— Спасибо, вы молодцы! Милиция с народом!

Молодежь на радостях бросилась фотографироваться на фоне большого бело-красно-белого флага и милиционеров с цветами.

— Это же исторические кадры. Покажем потом внукам!

Фото: tut.by

С площади Победы колонна пошла по Московскому проспекту. Горожане сходили к ИВС, где содержатся задержанные после выборов, потом побывали в Билево. И двинулись назад в центр, снова прошли по проспектам и улицам.

Сколько было в колонне людей, сказать трудно. Но когда ее «голова» уже пересекла улицу Чкалова, «хвост» еще был на площади Победы.

Сколько километров прошли за этот вечер демонстранты, никто не считал. Но они точно преодолели, как минимум, полумарафон.

— Ребята, а куда вы идете? — спрашивали прохожие.

— Идем к своей новой Беларуси! — ответил парень лет 20 с бело-красно-белой ленточкой на руке.

Фото: tut.by

Фото: tut.by