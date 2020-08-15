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Митрополит Тадеуш Кондрусевич — Лукашенко: Пролитая на улицах городов кровь — тяжкий грех

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  • 15.08.2020, 9:56
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Митрополит Тадеуш Кондрусевич — Лукашенко: Пролитая на улицах городов кровь — тяжкий грех
Тадеуш Кондрусевич

Глава Католического костела в Беларуси обратился лично к тирану.

Митрополит Тадеуш Кондрусевич обратился к лично к Лукашенко и «ко всем тем, кто в нашем государстве облечен властью на разных уровнях». Обращение архиепископа опубликовано на портале Сatholic.by.

«Наше Отечество переживает сложное время, которое, к великому сожалению, уже омрачено пролитой кровью, тысячами задержанных и жестоко избитых мирных жителей, которые хотят знать правду о состоявшихся 9 августа президентских выборах», — написал он.

«Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения — тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие», — считает митрополит.

Он уверен, что это дестабилизирует ситуацию и ведет в разделению общества. Митрополит также считает, что потребуется много времени для того, «чтобы излечить нанесенные в результате попрания правды раны, когда брат поднял руку на брата?!»


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