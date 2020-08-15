закрыть
15 августа 2020, суббота, 12:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы вместе! Уходи, уходи, зараза!»: Пушкинская стала символом освобождения Беларуси

5
  • 15.08.2020, 10:06
  • 10,947
«Мы вместе! Уходи, уходи, зараза!»: Пушкинская стала символом освобождения Беларуси
Фото: tut.by

Потрясающие кадры.

Вчера по все Беларуси люди вышли с главным требованием к узурпатору, пытающемуся незаконно захватить власть: «Уходи!».

В Минске Пушкинская стала символом сопротивления режиму и освобождения Беларуси.

Потрясающие видеокадры с Пушкинской опубликовали «Белсат» и «Страна для жизни».

"Мы вместе, мы вместе, уходи, уходи, зараза!», - скандируют многие тысячи людей на Пушкинской в Минске.


популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Бастуют все!
Бастуют все! Ирина Халип
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом Наталья Радина
Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка
Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка Наталья Радина