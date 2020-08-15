«Мы вместе! Уходи, уходи, зараза!»: Пушкинская стала символом освобождения Беларуси 5 15.08.2020, 10:06

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Фото: tut.by

Потрясающие кадры.

Вчера по все Беларуси люди вышли с главным требованием к узурпатору, пытающемуся незаконно захватить власть: «Уходи!».

В Минске Пушкинская стала символом сопротивления режиму и освобождения Беларуси.

Потрясающие видеокадры с Пушкинской опубликовали «Белсат» и «Страна для жизни».

"Мы вместе, мы вместе, уходи, уходи, зараза!», - скандируют многие тысячи людей на Пушкинской в Минске.