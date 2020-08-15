«Мы вместе! Уходи, уходи, зараза!»: Пушкинская стала символом освобождения Беларуси

«Мы вместе! Уходи, уходи, зараза!»: Пушкинская стала символом освобождения Беларуси5
- 15.08.2020, 10:06
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Потрясающие кадры.
Вчера по все Беларуси люди вышли с главным требованием к узурпатору, пытающемуся незаконно захватить власть: «Уходи!».
В Минске Пушкинская стала символом сопротивления режиму и освобождения Беларуси.
Потрясающие видеокадры с Пушкинской опубликовали «Белсат» и «Страна для жизни».
"Мы вместе, мы вместе, уходи, уходи, зараза!», - скандируют многие тысячи людей на Пушкинской в Минске.