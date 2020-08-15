Украина разочарованa тем, что Лукашенко отправил вагнеровцев в Россию 41 15.08.2020, 10:48

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Офис президента Владимира Зеленского выступил с официальным комментарием.

Офис президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал.

«Украина сожалеет о решении Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, которые входят в частную военную компанию Вагнера». Конечно, Республика Беларусь – независимое государство со своей позицией, но украинская сторона ожидала более юридически правильного и взвешенного решения», – говорится в заявлении.

Вчера 32 гражданина России, задержанные в Беларуси в конце июля по подозрению «в организации массовых беспорядков», вернулись в Россию. Независимые эксперты считают арест вагнеровцев в Беларуси инсценировкой, согласованной и проведенной двумя диктаторскими режимами.