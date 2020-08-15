Еврокомиссар Оливер Вархеи: Санкции против режима Лукашенко готовятся полным ходом

Еврокомиссар Оливер Вархеи: Санкции против режима Лукашенко готовятся полным ходом23
- 15.08.2020, 11:13
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Названа дата, когда решение о санкция ЕС приобретет окончательный вариант.
Еврокомиссар Евросоюза по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи дал эксклюзивное интервью «Радыё Свабода» сразу после заседания глав МИД стран ЕС.
В частности, еврокомиссар подчеркнул, что:
Решение о санкциях Евросоюза против режима в Минске, возможно, приобретет окончательный вариант на неформальной встрече глав МИД стран ЕС 27-28 августа в Берлине.
Еврокомиссия создаст фонд для жертв репрессий.
Евросоюз пришлет в Беларусь ознакомительную миссию, которая изучит ситуацию на месте. С большой вероятностью выборы предстоит провести повторно.
Функционеры Евросоюза поддерживают постоянный контакт с белорусским МИД.