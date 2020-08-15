Еврокомиссар Оливер Вархеи: Санкции против режима Лукашенко готовятся полным ходом 23 15.08.2020, 11:13

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Оливер Вархеи

Фото: ЕРА

Названа дата, когда решение о санкция ЕС приобретет окончательный вариант.

Еврокомиссар Евросоюза по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи дал эксклюзивное интервью «Радыё Свабода» сразу после заседания глав МИД стран ЕС.

В частности, еврокомиссар подчеркнул, что:

Решение о санкциях Евросоюза против режима в Минске, возможно, приобретет окончательный вариант на неформальной встрече глав МИД стран ЕС 27-28 августа в Берлине.

Еврокомиссия создаст фонд для жертв репрессий.

Евросоюз пришлет в Беларусь ознакомительную миссию, которая изучит ситуацию на месте. С большой вероятностью выборы предстоит провести повторно.

Функционеры Евросоюза поддерживают постоянный контакт с белорусским МИД.