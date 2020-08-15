134 арбитра и инспектора чемпионата Беларуси обратились к главе БФФ и всему футбольному сообществу 5 15.08.2020, 11:35

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Владимир Базанов

Судьи выступают против насилия.

Арбитры и инспекторы чемпионата Беларуси по футболу в количестве 134 человек написали коллективное письмо в адрес главы БФФ Владимира Базанова и футбольного сообщества, сообщает pressball.by:

Уважаемый Владимир Александрович!

Уважаемое футбольное сообщество Республики Беларусь: футбольные клубы, футбольные школы и все, кто неравнодушен к футболу!

Мы, судьи и инспекторы чемпионата Республики Беларусь, обращаемся к Вам как граждане нашей страны.

Обращаемся к Вам в связи с событиями, которые происходят в нашей стране в последние дни.

Мы не можем стоять в стороне от того насилия, которое применяется в отношении наших друзей, коллег, родных, близких — всех граждан нашей страны.

Люди выходят на улицы мирно выражать свое мнение. За это к ним применяются спецсредства, светошумовые гранаты, в ход идут дубинки, в людей стреляют резиновыми пулями.

Силовые структуры в полном обмундировании хватают на улицах безоружных мирных мужчин, женщин, парней и девушек, детей. Они избивают их и увозят в неизвестном направлении.

Проливается кровь и уже известно о как минимум двух погибших.

В местах задержания к людям продолжается применяться насилие и пытки.

Вечером теперь невозможно ходить по улицам города одному без страха, что тебя схватят.

Задерживаются футболисты, детские тренеры.

Наш коллега, Виталий Малютин, показал нам своим примером, что сейчас важно объединяться против насилия.

Мы поддерживаем Виталия в его обращении к Вам, Владимир Александрович.

Уважаемый Владимир Александрович, мы уважаем Вас и Вашу работу.

У Вас есть непосредственный контакт с руководством страны и правоохранительных органов.

Достучитесь до них, объясните, что все митинги носят исключительно мирный характер.

Мы требуем остановить насилие!

И мы призываем все футбольное сообщество Республики Беларусь не оставаться в стороне и призывать наши власти остановить насилие против мирных граждан.

У каждого из нас есть свое личное мнение и свои взгляды. Мы уважаем взгляды каждого.

Футбол — вне политики, и мы не выдвигаем никаких политических требований.

Футбол всегда служил примером объединения всех людей, независимо от любых отличий по любым признакам.

Мы — против насилия!

Давайте вместе объединимся и выступим против насилия над мирными людьми!

С уважением,

Судьи и инспекторы чемпионата Республики Беларусь:

Ананьев Станислав Анатольевич

Андрукович Алесь

Апанович Кирилл Александрович

Апет Александр Сергеевич

Арабей Максим Анатольевич

Ахрименя Евгений Александрович

Бабич Виктор Александрович

Бантеев Александр Васильевич

Богданов Вадим Александрович

Богович Иван Иванович

Быков Вячеслав Георгиевич

Василевич Андрей Владимирович

Вашкевич Александр

Войтешонок Алексей Сергеевич

Волков Александр Васильевич

Галевич Евгений Сергеевич

Ганчарик Антон Александрович

Герасимук Андрей Николаевич

Гетиков Андрей Аркадьевич

Гетиков Виктор Аркадьевич

Гидревич Сергей Антонович

Головач Дмитрий Николаевич

Голодухин Владислав Евгеньевич

Гораютин Сергей Андреевич

Горовцова Ксения Петровна

Грицук Павел Игоревич

Губич Кирилл Олегович

Гусев Антон Александрович

Данченко Анастасия Сергеевна

Дейкало Максим Николаевич

Демьянов Алексей Анатольевич

Дмитриев Дмитрий Васильевич

Дорош Виталий Вячеславович

Дубицкий Андрей Петрович

Евневич Александр Александрович.

Емельянчиков Денис Михайлович

Жерко Алексей Юрьевич

Жук Вадим Дмитриевич

Жук Дмитрий Вадимович

Зажевский Виктор Владимирович

Земченок Александр Михайлович

Золоторевич Вадим Павлович

Игнатюк Антон Андреевич

Ищенко Владимир

Казак Николай Викторович

Калиновский Василий Владимирович

Кветка Алексей Михайлович

Климович Евгений Владимирович

Ковалев Алексей Викторович

Ковалев Евгений Николаевич

Ковалевский Дмитрий Анатольевич

Коваль Евгений Сергеевич

Колб Олег Григорьевич

Колочинский Александр

Колочинский Вячеслав Юрьевич

Комарицкий Ярослав Владимирович

Конопляникова Елена Сергеевна

Копать Александр Николаевич

Коронец Павел Иванович

Косовец Сергей Игоревич

Кульбаков Алексей Николаевич

Курадовец Дмитрий Александрович

Кургхели Амин

Ласковец Виталий Михайлович

Лашук Антон Владимирович

Липлянин Артем Александрович

Лобацевич Сергей Сергеевич

Лычик Владислав Васильевич

Ляшук Илья Эдуардович

Мазуро Павел Александрович

Майстров Юрий Петрович

Марков Дмитрий Юрьевич

Маслянко Олег

Мининков Андрей Вячеславович

Могилевец Илья Александрович

Морошан Игорь Валерьевич

Мухо Андрей Викторович

Назарович Александр Михайлович

Наливайко Анна Сергеевна

Наумов Евгений Сергеевич

Низовцев Юрий Дмитриевич

Никоненко Сергей Анатольевич

Обелевский Аркадий

Олешкевич Иван Геннадьевич

Онихимовский Виталий Андреевич

Пакулин Кирилл Валерьевич

Пашкевич Денис Александрович

Пилиповец Кирилл Игоревич

Поболь Виталий Зенонович

Полтаржицкий Виталий Владимирович

Полуянов Антон Александрович

Попок Максим Сергеевич

Прохоренко Николай Михайлович

Прохоров Михаил Сергеевич

Пугачев Иван Владимирович

Ракса Вадим Валерьевич

Ракуцкий Виталий Владимирович

Романов Евгений Александрович

Руденков Павел Николаевич

Русаков Владимир Васильевич

Савицкий Станислав Юрьевич

Садовничук Мария Дмитриевна

Сахар Вячеслав Владиславович

Севостьяник Виталий

Седнев Анатолий Сергеевич

Семенов Дмитрий Валерьевич

Соколовский Евгений Янушевич

Спургяш Иван Михайлович

Тарасюк Денис Сергеевич

Тарбяков Роман Петрович

Теслюк Сергей

Титовец Константин Валерьевич

Титуленко Александр Олегович

Токарский Константин Анатольевич

Трофимук Юрий Михайлович

Федченко Дарья Викторовна

Фиринович Сергей Марьянович

Фомин Юрий Юрьевич

Хомченко Юрий Владимирович

Хоруженко Юрий Васильевич

Цинкевич Сергей Васильевич

Черник Александр

Чистов Сергей

Шилович Сергей Александрович

Шимусик Виктор

Шиян Никита Владимирович

Шкварченко Ренат Геннадьевич

Щербаков Денис Леонидович

Язевич Валерий Станиславович

Якимович Виталий Сергеевич

Якушевич Александра Игоревна

Ясенович Евгений Евгеньевич

Яцкевич Алексей Васильевич