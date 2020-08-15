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Видео эпохи: стачком МТЗ озвучивает требования рабочих перед маршем к Дому правительства

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  • 15.08.2020, 11:41
  • 3,387
Видео эпохи: стачком МТЗ озвучивает требования рабочих перед маршем к Дому правительства

Первый пункт - отставка Лукашенко.

14 августа 2020 года стачком МТЗ озвучил требования рабочих перед маршем к Дому правительства. Первым пунктом была названа отставка Лукашенко.

Телеграм-канал «Наша Нива» опубликовал историческое видео.

Напомним, что вчера на акции солидарности во всех городах Беларуси вышли сотни тысяч человек. Главное требование протестующих: «Лукашенко, уходи!». В Минске к многотысячной колонне демонстрантов присоединились бастующие рабочие МТЗ, которые провели грандиозный митинг на площади Независимости.


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