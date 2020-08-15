Оценить повреждения авто, полученные во время акций протеста, можно будет за символические $8 3 15.08.2020, 12:04

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Обычно такая услуга стоит в 10 раз дороже.

ООО «Судебно-экспертная коллегия» Минска объявила, что проведет оценку вреда, причиненного транспортным средствам, которые пострадали в вечернее время, начиная с 9 августа, пишет tut.by.

А таких историй за дни акций произошло много — разбитые стекла, оторванные зеркала, вмятины на кузове от резиновых пуль и ударов дубинками. За свои услуги специалисты возьмут символическую сумму в 20 белорусских рублей. Обычно такая услуга стоит около 200 рублей.

— Мы пошли на этот шаг, чтобы в дальнейшем владельцы этих транспортных средств смогли обратиться либо в страховые организации за возмещением, либо в органы внутренних дел для установления лиц, нанесших повреждения. Акция является бессрочной — будем проводить такие экспертизы, пока будут обращаться владельцы поврежденных авто. Мы бы хотели сделать эту услугу бесплатной для всех обратившихся, но бесплатную экспертизу суд не примет. Поэтому хоть какая-то оплата должна быть.

Но в организации уточняют, что их предложение не распространяется на автомобили, поврежденные в ДТП.

— Наши эксперты смогут отличить повреждения от аварии или от действий третьих лиц. Но, конечно, мы не сможем определить, был автомобиль поврежден в период с 9 августа или раньше. Возможно, к нам будут обращаться те, кто разбил стекло или поцарапал машину неделей раньше. Но это уже останется на их совести.

Экспертные отделы ООО «Судебно-экспертная коллегия» находятся по адресу г. Минск, ул. Жуковского, д. 11А, 4-й этаж. Все владельцы поврежденных автомобилей могут обращаться туда.

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