Психологи предлагают бесплатную помощь пострадавшим от действий властей 5 15.08.2020, 12:27

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Опубликован список бесплатных инициатив.

13 и 14 августа из ЦИП на Окрестина начали выпускать людей после жестоких задержаний во время акций протеста в Минске. Волна историй о жестокости и насилии захлестнула Беларусь. Стресс переживают не только люди, которые напрямую столкнулись с насилием над собой или насилием над близкими: люди, которые следили за новостями, тоже переживают посттравматический синдром.

Редакция tut.by собрала контакты инициатив и психологов, которые готовы бесплатно помочь.

Центр успешных отношений

«Центр успешных отношений» предлагает свою помощь:

«То, с чем все белорусы столкнулись в последние дни, — это неприемлемая волна насилия и жестокости. К такому невозможно быть готовым. И это сложно пережить.

Безопасность — это базовая потребность человека. Отсутствие безопасности — стресс на грани переносимого. Столкновение с насилием, которому ты не можешь противостоять, — это травма.

Психологи нашего центра окажут бесплатную психологическую помощь людям, которые были задержаны во время мирных акций протеста, а также их родственникам и близким.

Вы можете записаться на консультацию с психологом или в группу поддержки.

Мы также приглашаем коллег стать волонтерами в это непростое время, если у вас нет своего кабинета и администратора.

Чтобы записаться на бесплатную консультацию или в группу, пожалуйста, звоните по отдельному номеру (администратору проекта Дарье): +375 29 268 69 59»

Все дома: чат взаимопомощи

Городской портал citydog.by собрал создал чат, в котором можно поговорить о своих чувствах, задать вопросы и получить ответы от психологов, записаться на бесплатный прием.

Инициатива #Салідарные

Инициатива профессиональной психологический поддержки существует несколько лет, но обычно занимается помощью людям, которые работают в общественных организациях и гражданских инициативах (волонтеры, гражданские активисты). Могут оказать психологическую помощь пострадавшим в виде личных консультаций или групповых встреч. Чтобы связаться с организаторами, нужно заполнить анкету.

Психология за права человека

Это российское движение психологов проведет бесплатные онлайн-консультации для тех, кто из-за событий последних дней нуждается в психологической помощи. Об этом у себя на странице в инстаграме рассказала психолог Анна Край: «Готовы оказать вам поддержку и провести бесплатные онлайн-консультации, если вдруг у вас обострились панические атаки, тревога, вы чувствуете, что вам нужна поддержка, напишите, мы постараемся предоставить вам бесплатную кризисную психологическую помощь».

Для того чтобы записаться на консультацию, можно написать Край в телеграм @funambulist_ak или инстаграм.

Кризисная группа помощи

Встреча будет проводится в Минске. Она разовая и бесплатная — для участников событий и/или наблюдателей за событиями, которые несли угрозу смерти, увечий, представляли физическую опасность для них самих и/или окружающих.

На такой группе есть возможность выговориться и найти поддержку.

Если вам интересно, отправьте заявку на ящик krizis.podderzhka@gmail.com.

Укажите: имя, мобильный телефон (чтобы связаться с вами на случай отсутствия интернета), причину обращения (кто вы: участник, родственник, наблюдатель и т.д.).

Также в эти дни в Сети появляется много сообщений от психологов, готовых консультировать в частном порядке. Собрали некоторые из них:

Психолог Анастасия Савченкова

Психолог с 10-летним стажем живет в Санкт-Петербурге. Готова провести онлайн-консультации для пострадавших во время акций.

Психолог Александр Янкелевич

Проводит онлайн-группы для пострадавших. Записаться можно через «директ» в инстаграме.

Психолог Василиса Левченко

Психолог Василиса Левченко работала с воинами АТО и военными врачами, обучалась на семинаре по работе с острой травмой и ПТСР, организованном ассоциацией израильских военных психологов. В сторис она собирает актуальные предложения от коллег о помощи. Также она готова консультировать других психологов по теме работы с людьми, переживающими посттравматическое стрессовое расстройство. Связаться можно через инстаграм.

Психолог Кристина Хафизова

Профессиональный клинический психолог проводит консультации. Связь — через инстаграм.

Психолог Евгения Романова

Готова помочь пострадавшим или их родственникам бесплатно. Связь — через инстаграм.

Клинический психолог Лариса Осинкина

Готова оказать психологическую помощь тем, кто подвергся пыткам. «Белорусы, знайте, что вы не одни и вам помогут справиться с пережитым насилием». Связь — через инстаграм.

Психолог центра «ЛогосУм»

Бесплатную помощь предлагают и в Могилеве:

«В связи с событиями, происходящими в нашей стране, мне лично и нашему центру „ЛогосУм“ хочется внести посильный вклад и помочь людям.

Сейчас все мы испытываем тревогу, кто-то впервые столкнулся с жестокостью или насилием. Все это не проходит бесследно для нас и наших семей.

Если вам нужна психологическая помощь, мы готовы ее оказать на бесплатной основе.

Телефон: +375447026058 — Елена»

Какую помощь психологи могут оказать и когда надо обратиться?

Комментирует гештальт-терапевт Марина Качанович, одна из участниц инициативы #Салідарные:

— Психологическая помощь людям, пострадавшим от насилия во время мирных акций протестов, на разных этапах будет разной.

Вся страна сейчас переживает травматическое событие, которое еще не завершено, то есть переработать и пережить его мы пока не можем.

Пока происходит протест, пока человек находится в заключении, пока он в эпицентре событий — он внутри травматического опыта. Но когда человек возвращается из заключения или он пришел домой после ночи протестов, психолог может только помочь стабилизировать состояние.

В принципе, это можно сделать, опираясь на близких и себя: быть в безопасности, ощущать поддержку, иметь возможность рассказать о происходящем и описать свои чувства. На этом этапе, скорее всего, будет сохраняться своего рода эмоциональная «замороженность».

В этот период стоит обратиться к психологу, если:

- человек попадает в очень сильные переживания, с которыми он и близкие не могут справиться (сильная тревога, паника, рыдания, ярость, вина);

- происходят нарушения на физиологическом уровне: нарушения сна, человек не ест, появляются телесные симптомы (давление, сердцебиение, тремор). Психолог поможет справиться с этим.

Также стоит обратиться за помощью, если человеку важно поговорить о своем состоянии, разделить переполняющие эмоции, быть услышанным, получить поддержку. Это касается всех участников событий. Людям с высокой чувствительностью может быть очень плохо, даже если они не находятся в эпицентре.

Терапия, то есть переработка опыта, переживание эмоции может происходить, только когда травматическое событие завершено. Очень важно обратить внимание на свое состояние после. Опасность в том, что у людей после травмы может сформироваться посттравматическое расстройство, а это уже опасное заболевание. Поэтому лучше обратиться за помощью, если вы замечаете, что событие сильно на вас повлияло, вас продолжают захлестывать эмоции, вы плохо спите, уровень тревоги вырос, ваше поведение изменилось.

Если через два-три месяца вы понимаете, что прежнее состояние не вернулось, то здесь уже обязательно нужно обращаться к врачу-психотерапевту или психиатру за возможной медикаментозной поддержкой, а также идти на психотерапию.

Комментарий Екатерины Зыковой, экзистенциального психолога:

— Первое, что я хочу сказать, потому что этот момент кажется мне очень важным — не стоит сравнивать свою боль от происходящего с болью других, мол, «кому-то сейчас хуже» или «кому-то помощь сейчас нужнее». Ваши чувства и ваше состояние в любом случае важны, не стоит их обесценивать. Психологическая помощь, поддержка и самоподдержка, забота о себе нужны человеку независимо от того, просто ли он читает новости или в чем-то участвует.

Что важно помнить и можно делать (если вы читаете новости):

- любые ваши чувства сейчас нормальны, спектр может быть разный — от злости и гнева до страха, тревоги, бессилия, апатии, опустошенности, отчаяния и т.д. Нормализация и проговаривание чувств (самому себе или близким) — это важно, это помогает снизить их накал.

- вы можете не читать новости нескончаемым потоком, делайте перерывы, по возможности переключайтесь на другую деятельность. Старайтесь по возможности максимально заботиться о себе, расслабляйтесь и успокаивайтесь теми способами, которые вам обычно помогают. Следуйте привычным ритуалам и распорядку дня. Для заземления, переживания сильных чувств могут также помочь различные техники.

- взаимодействие с другими обладает целительной силой. Говорите о том, что с вами сейчас происходит, что чувствуете, думаете, делитесь с близкими своим состоянием, спрашивайте, какие мысли и чувства есть у них, находите общие для вас ценности и смыслы (смысл и ценности вообще способны давать большую опору в любой ситуации), можете создавать стихийные чаты поддержки друг друга, заниматься волонтёрством и т.д.

- если в течение нескольких дней/недель после случившегося вы не чувствуете себя относительно спокойно, у вас есть жалобы на физическое и душевное состояние (этих жалоб не было раньше или они усилились), обратитесь за помощью — группы и чаты поддержки, психотерапия.

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