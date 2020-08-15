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«Никаких компромиссов, пересчетов, затягиваний и забалтываний. Только отставка»

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  • 15.08.2020, 12:50
  • 9,380
«Никаких компромиссов, пересчетов, затягиваний и забалтываний. Только отставка»

«Уходи!» - это нужно писать на плакатах, скандировать на мирных протестах, требовать на забастовках.

- Мы проделали огромную работу, но впереди еще много дел, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Наша главная задача – добиться отставки Лукашенко.

Уходи! Это нужно писать на плакатах, скандировать на мирных протестах, требовать на забастовках и митингах.

Сейчас власти пытаются представить наше требование остановить насилие и освободить политзаключенных главным и со скрипом и не спеша начинают его выполнять.

Но это лишь обманка. Саша пытается выиграть время, оттягивает конец.

Никаких компромиссов, пересчётов, затягиваний и забалтываний. Только отставка. Уходи! Уходи! Уходи!

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