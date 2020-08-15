Медики 3-й минской больницы: Требуем прекращения использования медтранспорта силовиками 7 15.08.2020, 13:04

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В открытом обращении медики также требуют прекратить пытки к задержанным.

В Фейсбуке на странице сотрудницы 3-й городской клинической больницы имени Клумова в Минске Анны Новиковой размещена фотография открытого обращения коллектива больницы и листы с подписями медиков, пишет kp.by.

Анна подписала это фото так: "Море талантливых, смелых, красивых, неравнодушных людей! Я говорю Вам спасибо за то, что Вы есть!".

Сотрудники учреждения здравоохранения говорят, что не могут оставаться равнодушными к происходящему в стране. Они подписываются под следующими словами:

"Мы осуждаем унижение чести и достоинства людей, применение грубой физической силы, насилия и неприемлемую по масштабам жестокость представителей силовых структур в РБ". "Мы требуем не препятствовать медработникам в оказании необходимой помощи нуждающимся людям, в том числе задержанным". "Мы требуем прекращения пыток к задержанным и осуждения виновных в их применении". Мы требуем немедленного прекращения использования травмирующего и смертельно опасного оружия представителями силовых структур по отношению к безоружным гражданам". "Мы требуем прекращения использования медицинского транспорта силовыми структурами".

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