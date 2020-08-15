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Море людей собралось на месте гибели Александра Тарайковского в Минске

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  • 15.08.2020, 13:08
  • 5,677
Море людей собралось на месте гибели Александра Тарайковского в Минске

Фотофакт.

Сегодня в Минске возле станции метро Пушкинская проходит прощание с народным Героем Беларуси Александром Тарайковским, погибшим 10 августа во время мирных протестов на Пушкинской. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти — открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.

- Море людей собралось на месте гибели Александра Тарайковского возле станции метро «Пушкинская», пишет телеграм-канал «Баста».

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