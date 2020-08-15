Теперь – только вперед 6 15.08.2020, 13:41

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фото: nn.by

Белорусы наполнены любовью к своей стране.

- Я горжусь белорусами! - пишет читатель телеграм-канала «Баста». - Античеловеческие действия властей по отношению к людям не сломили веру в лучшее, не уничтожили надежду на перемены, а только пробудили лучшие чувства нашего народа. Люди наполнены любовью друг к другу и своей стране.

Мы должны знать каждого, кто погиб, сражаясь за нашу свободу, помнить о каждом из них. А преступники от власти должны ответить за все свои преступления.

Нельзя отступать, нельзя давать слабину преступникам у убийцам, нельзя забалтывать и размывать протест. Теперь – только вперед! За нами – правда, за нами – сила.

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