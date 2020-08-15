закрыть
15 августа 2020, суббота, 15:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Теперь – только вперед

6
  • 15.08.2020, 13:41
  • 4,085
Теперь – только вперед
фото: nn.by

Белорусы наполнены любовью к своей стране.

- Я горжусь белорусами! - пишет читатель телеграм-канала «Баста». - Античеловеческие действия властей по отношению к людям не сломили веру в лучшее, не уничтожили надежду на перемены, а только пробудили лучшие чувства нашего народа. Люди наполнены любовью друг к другу и своей стране.

Мы должны знать каждого, кто погиб, сражаясь за нашу свободу, помнить о каждом из них. А преступники от власти должны ответить за все свои преступления.

Нельзя отступать, нельзя давать слабину преступникам у убийцам, нельзя забалтывать и размывать протест. Теперь – только вперед! За нами – правда, за нами – сила.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Наталья Радина просит белорусов добиться разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Бастуют все!
Бастуют все! Ирина Халип
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом
Я всей душой поддерживаю белорусских женщин в белом Наталья Радина
Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка
Имя белорусского президента сегодня - Всеобщая Забастовка Наталья Радина