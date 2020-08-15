Сотрудника tut.by задержали за видео с мирных протестов 12 15.08.2020, 13:56

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Ему сломали ребро и разбили голову.

В день после президентских выборов, 10 августа, в районе стелы задержали сотрудника tut.by Никиту Быстрика. Поводом для задержания стали видео на телефоне парня, которые он снимал на мирных протестах на Немиге и возле стелы 9 августа. Вместе с друзьями его забрали в автозак, где брутально избили. 12 августа молодой человек связался с редакцией и сообщил, что находится в Жодинской больнице: у него сломано ребро и травмированы почки, ему наложили три шва на макушку головы. Сейчас Никита дома, поэтому готов публично рассказать, что с ним произошло за последние дни.

10 августа в Беларуси объявили предварительные результаты президентских выборов, вечером в городе ожидались массовые акции протестов. Силовики ждали протестующих в том числе в районе стелы, где за день до этого уже собирались недовольные. Из-за отсутствия интернета в стране многие не знали, что возле парка Победы находится много милиции. Например, Никита Быстрик, менеджер по продажам и специалист по работе с клиентами tam.by. В понедельник около семи вечера парень в компании друзей гулял по парку Победы, шел в направлении стелы «Минск — город-герой».

— Мы шли посмотреть, что за обстановка в городе. Знали, что люди будут собираться у стелы, но конкретных планов митинговать у нас не было — хотели понаблюдать издалека, шли ради интереса. Вокруг было много людей с семьями — горожане просто гуляли, ничего особенного. О том, что в этом районе было много милиции, я не знал.

Вдалеке парни увидели автобус, рядом — несколько человек из ОМОН. Пара пенсионеров, которая шла навстречу ребятам, предупредила: идти дальше не стоит, там многих забирают. Компания развернулась и пошла в другую сторону.

— Сзади нам крикнули омоновцы: «Трое, стойте». Подошли к нам, начали обыскивать личные вещи, копаться в телефонах, смотреть галерею. У меня нашли два коротких видео с воскресного вечера: я снимал толпу как сторонний наблюдатель во время мирных протестов сначала на Немиге, а потом, когда там началась заваруха, направился в сторону стелы.

Силовикам этого было достаточно для задержания всех троих ребят, в том числе друга Никиты, у которого при себе не было телефона и который 9 августа ни в каких митингах не участвовал. Они взяли парней под мышки и поочередно забросили в автозак.

Первому досталось Никите. Внутри машины было четыре омоновца, двое из них — с дубинками. Они одновременно начали избивать парня. Били, по его словам, в течение трех минут. Ему сломали ребро, ушибли почку, осталось много гематом. Похожая участь ждала и друзей Никиты. Тому из них, у которого были длинные волосы, их подрезали ножом. После этого ребят перекинули в другой автозак, поместили в клетку и ближе к десяти вечера привезли в РУВД. В какое конкретно, Никита не знает: все время парней перемещали лицом книзу с заломанными за спину руками.

— Нас посадили в каком-то актовом зале, всего было около 130 задержанных. Кто-то сидел на стульях с руками перед собой, кто-то лежал на полу. Записывали наши данные, пробивали по базе. Когда милиция узнала, что я на tut.by работаю, мне за это еще дополнительно «вписали». Со словами: «Эти м… зи любят про нас плохое писать». Человеческого отношения за все это время вообще не было. Относились как к животным: и физически, и морально, и словесно.

После этого Никиту поместили в камеру, где было восемь человек. Сокамерники переговаривались, что они находятся в Московском РУВД, но эта информация неточная, говорит наш сотрудник.

— Все время, что мы находились в РУВД, было слышно, как ОМОН кого-то избивает: хлопки ударов и стоны людей. Некоторых заставляли молиться на коленях… Постоянно спрашивали, что нам не нравится в стране, — вспоминает собеседник и продолжает: — В камере мы были до утра. Где-то в восемь-девять часов нас снова повели в зал, там мы еще просидели часа четыре. После этого часть задержанных отпустили домой (в том числе друга Никиты, у которого не было телефона. — Прим.), а часть повезли в Жодинское СИЗО.

Никита оказался в числе тех, кому не повезло. По дороге в следственный изолятор парня снова избили, ему раскроили голову (было подозрение на черепно-мозговую, но оно не подтвердилось. — Прим.).

— С головы текла кровь, она стекала по телу и попадала на соседей, потому что камера была рассчитана на одного человека, а мы ехали как в тисках.

В обед 11 августа парень был в СИЗО города Жодино. По приезде в следственный изолятор его и других задержанных осматривал врач, тогда же Никиту госпитализировали. Вечером 11 августа парень попал в больницу, ему сделали рентген и наложили три шва на голове. Собеседник делится, что только по названию медучреждения он определил, что находится в Жодино.

Отметим, что в течение суток до этого парню со сломанным ребром и ушибами медицинской помощи оказано не было. Все это время задержанных не кормили, только давали пить и редко выводили в туалет. Впервые за долгое время Никита поел утром 12 августа — уже в больнице. Сначала медики отмечали, что где-то неделю парню придется провести в больнице, но сейчас он уже дома.

— Суда, наверное, не будет, — сообщает Никита. — По крайней мере никакой информации по этому поводу мне не поступало.

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