Bloomberg: Окружение Лукашенко готовится бежать в Россию

Bloomberg: Окружение Лукашенко готовится бежать в Россию4
- 15.08.2020, 15:15
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Диктатор очень скоро может остаться совсем один.
Люди из окружения Лукашенко «наводили справки» у кремлевских чиновников по возможности бегства в Россию в случае отстранения действующей власти в Беларуси, рассказали источники Bloomberg, пишет Forbes. По словам собеседников агентства, приближенные Лукашенко по этому вопросу со своими кремлевскими контактами.
В самом Кремле допускают, что Лукашенко скоро потеряет власть.