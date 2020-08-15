Bloomberg: Окружение Лукашенко готовится бежать в Россию 4 15.08.2020, 15:15

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Коллаж: belsat.eu

Диктатор очень скоро может остаться совсем один.

Люди из окружения Лукашенко «наводили справки» у кремлевских чиновников по возможности бегства в Россию в случае отстранения действующей власти в Беларуси, рассказали источники Bloomberg, пишет Forbes. По словам собеседников агентства, приближенные Лукашенко по этому вопросу со своими кремлевскими контактами.

В самом Кремле допускают, что Лукашенко скоро потеряет власть.