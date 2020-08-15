Брюссель солидарен с Беларусью 15.08.2020, 15:48

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В столице Евросоюза за один день прошли три акции.

Белорусы Бельгии провели в Брюсселе cразу три акции солидарности, сообщает корреспондент сайта Charter97.org.

Утром 14 августа женщины с цветами стали в цепь солидарности у здания белорусского посольства. Сотрудники посольства вызвали полицию, так как акция состоялась спонтанно, а в Бельгии о проведении массовых мероприятий необходимо уведомлять за 10 дней.

Приехавший по вызову полицейский вместо «просьб разойтись» сказал: «Стойте сколько хотите. Я знаю о ситуации в Беларуси. Я буду вас охранять», — статьи с фотографиями зверски избитых в белорусских тюрьмах людей появились вчера во многих бельгийских газетах.

Следующая акция прошла у здания Еврокомиссии, где к трем часам дня собрались десятки людей. Митингующие держали бело-красно-белые флаги и плакаты «Не признавайте Лукашенко президентом», «Беларусь хочет быть свободной», «ЕС! Кровавый режим у твоих границ», «ЕС, хватит игнорировать насилие в Беларуси», «Беларусь для жизни, а не для тюрем», «Остановите геноцид в Беларуси» и другие.

По задумке организаторов митинг проходил одновременно с заседанием Совета министров иностранных дел ЕС, на котором обсуждалась ситуация в Беларуси.

За митингом наблюдал помощник евродепутата Пятраса Ауштрявичюса. Акция привлекла внимание корреспондента одного из главных бельгийских телеканалов. Прохожие останавливались, чтобы посмотреть на происходящее. Некоторые из проезжающих машин сигналили в знак солидарности. Из здания Европейской службы внешних действий вышел дипломат и слушал выступления спикеров.

Собравшиеся подходили к свободному микрофону и рассказывали на белорусском, русском, английском, французском, голландском и испанском языках о том, что происходит в Беларуси.

Белорусы в Бельгии, как и во всем мире, шокированы чудовищными преступлениями режима: зверскими пытками в местах заключения и убийствами невиновных людей на улицах белорусских городов.

После митинга часть участников направилась к белорусскому посольству для того, чтобы возложить цветы в знак памяти о героях Беларуси, погибших от рук прислужников режима Лукашенко.

По мнению активистов белорусской диаспоры, члены участковой избирательной комиссии, расположенной на территории белорусского посольства в Брюсселе, сфальсифицировали результаты выборов на своем участке. По подсчетам активистов было украдено, как минимум, 27% голосов от общего числа проголосовавших (102 из 372).

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