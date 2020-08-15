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В Гродно 10 тысяч человек передали властям обращение с требованием немедленной отставки Лукашенко

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  • 15.08.2020, 15:30
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В Гродно 10 тысяч человек передали властям обращение с требованием немедленной отставки Лукашенко
Фото: «Радыё Свабода»

Акция на центральной площади города прошла очень ярко.

В Гродно на площади Ленина, по состоянию на 15 часов, собралось около 10 тысяч человек с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами, плакатами «Лукашенко в отставку», передает «Радыё Свабода».

Люди скандировали «Лукашенко, уходи!». Представитель частной компании «Теразит» призвал гродненцев к итальянской забастовке (когда люди работают очень медленно), страйкам и носить белые браслеты.

Гродненцы занесли свои требования в горисполком. Под ними подписались коллективы гродненских предприятий, общественных организаций и демократических сил.

Требования были зачитаны со сцены на митинге на площади Ленина в Гродно.

В обращении содержится призыв к немедленной отставке Лукашенко, руководителей МВД и ОМОНа, отставке и аресту председателя ЦИК, а также освобождению политзаключенных.

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