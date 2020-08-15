В автозаке и РУВД был трижды избит 14-летний школьник 10 15.08.2020, 15:35

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Теперь ему не выдают направление на судмедэкспертизу.

Как рассказал Никита семье, за семь часов задержания его трижды избили: сначала били «люди в зеленой форме», потом били в автозаке и в Центральном РУВД. Как и других задержанных, подростка заставляли кричать «Я люблю ОМОН. Слава ОМОНу», пишет tut.by. Теперь близкие Никиты хотят привлечь к ответственности тех, кто его избил, но из-за загруженности в милиции подростку не дают направление на судебно-медицинскую экспертизу.

«Восемь часов мы пролежали во внутреннем дворике милиции, нас было около 100 человек. Спать невозможно, вокруг тебя постоянно ходят, не так раздвинул ноги — бьют кирзачами в пах. Бьют так, что потом ты точно ноги уже не сдвинешь. Проверяли личные вещи, у 14-летнего парня нашли молоток в рюкзаке, за это его били час. Это была тяжелая ночь. Били всех. Утром поставили к стене, мы замерзали, просили, чтобы разрешили приседать, так становилось теплее», — так происходящее в Центральном РУВД Минска описывал задержанный Александр.

Журналисты разыскали семью 14-летнего Никиты, в интересах ребенка изменили его имя, но все данные есть в редакции. Вечером 11 августа школьник был на акции солидарности возле станции метро «Пушкинская» и там же был задержан в 22.10.

— Кем именно, он не знает, говорит, это были «люди в зеленой форме». Брат сразу сказал, что ему 14 лет, когда сажают в автозак, спрашивают ФИО, дату рождения и адрес прописки, — рассказывает сестра парня Наталья. — Никиту били при задержании, в автозаке и в Центральном РУВД. Но я хочу отметить: молоток в рюкзаке у него нашли только при осмотре вещей в РУВД. Увидели и разозлились. В рюкзаке нашли гамбургер, медицинские маски, бинты, салфетки и воду.

Когда вечером семья не смогла дозвониться до Никиты, стала набирать 102, там помочь не смогли. А в 5 утра из Центрального РУВД раздался звонок, сообщили: нужно приехать и забрать подростка. На тот момент прошло уже 7 часов.

— У брата глубокие раны на коленях, локтях, следы на лбу и подбородке — это все от позы, в которой он долго стоял. Их опускали на колени, руки за спиной или за головой, лицом в асфальт. Еще следы от дубинок на ягодицах, спине, ногах, а на руке отпечатались чужие пальцы, видимо, его удерживали, — Наталья перечисляет травмы школьника. — Брат сказал, что побывал в аду, самое страшное и больнее всего было стоять на коленях в этой позе. В автозаке их заставляли петь гимн, кричать «Я люблю ОМОН. Слава ОМОНу», спрашивали у него: «За кого, с..., будешь голосовать?». Ему же 14 лет! Когда мама приехала забирать Никиту из РУВД, ей вынесли подписать какой-то протокол, копию не дали. Из того, что она запомнила, там было указано: Никита участвовал в «антиправительственном митинге». Сказали, никакие документы маме на работу не пойдут, в школу тоже, только нужно принести характеристику.

По словам Натальи, семья уже обращалась в Следственный комитет с вопросом о прохождении судебно-медицинской экспертизы, там отправили в РУВД по месту жительства.

— Ответили, что сейчас все заняты, нужно звонить после 19 августа и, мол, не стоит волноваться, побои не сойдут. Мы сфотографировали все травмы и обратились к травматологу, чтобы все зафиксировать. Хотим привлечь к ответственности тех, кто бил брата, — добавляет Наталья. — Если кто-то был очевидцем того, что происходило с Никитой после задержания, мы просим откликнуться.

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