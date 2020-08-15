Многодетный отец о задержании и избиении сына: На просьбу дать попить ему предлагали мочу 1 15.08.2020, 15:49

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Фото: Ирина ШАТИЛО / b-g.by

Несовершеннолетний сын Дмитрия Босацкого был задержан вечером 11 августа.

В пятницу 14 августа на заводе «Брестгазоаппарат» прошла встреча работников предприятия с руководством, властями и милицией. Во время нее многодетный отец Дмитрий Босацкий рассказал о жестоком обращении сотрудников милиции с его сыном, которому еще нет 18, пишет «Брестская газета».

«11 августа в 18.30 я потерял связь со своим несовершеннолетним сыном.Все поиски ни к чему не привели. Вечером, точнее ночью, мне позвонили из Ленинского РОВД и сказали: «Забирайте, ваш сын у нас». Понимая, что только со мной мой ребенок может быть в безопасности, я был вынужден написать расписку, что не имею претензий. Однако дома, при осмотре, мы с супругой были просто в шоке.

В травмпункте я получил справку о том, что мой ребенок имеет многочисленные ушибы: копчика, бедра, головы, ссадины, синяки, в том числе и на лице. Обращались в судебно-медицинскую экспертизу, мне отказали, ссылаясь на какие-то постановления. Моего ребенка задержали на проспекте Машерова примерно в 18.20. Он шел от ЦУМа в сторону KFC. Во время задержания и нахождения в Ленинском РОВД его избивали, над ним издевались. На просьбу дать попить ему предлагали мочу…», – его рассказ прервал возмущенный гул толпы.

«На просьбу вызвать доктора, ему угрожали пистолетом, говорили, что он все вылечит, – продолжил он. – Детей держали в гараже на коленях, лицом в землю. У меня к вам два вопроса: знаете ли вы, что у нас на сегодняшний день в городе на территории РОВД проходят бесчинства и избиения. И второй вопрос — почему?»

Заводчане возмутительно загудели, начали кричать «По-че-му?» и «Фа-ши-сты!».

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