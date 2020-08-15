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Сергей Наумчик: ОМОН должен быть признан преступной организацией

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  • 15.08.2020, 15:52
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Сергей Наумчик: ОМОН должен быть признан преступной организацией
Сергей Наумчик

Причастные к пыткам заслуживают высшей меры наказания.

Один из депутатов независимости, журналист «Радыё Свабода» Сергей Наумчик в «Фейсбуке» призвал признать белорусский ОМОН преступной организацией.

«ОМОН должен быть признан преступной организацией, а все омоновцы (все, без исключения, проходящие службу на 09.08.2020 до как минимум 15.08.2020) - осуждены, как это было с СС. Те же, кто лично причастен к пыткам (а это преступление против человечности по международной классификации) - осуждены к высшей мере наказания - пожизненному заключению или расстрелу», - считает Сергей Наумчик.

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