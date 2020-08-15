На Пушкинскую в Минске пришли десантники 15.08.2020, 16:04

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Люди встречали их аплодисментами.

Как сообщает Telegram-канал «Выборы видишь?», на «Пушкинской» возле возложенных цветов собралось около 30 человек, служивших в ВДВ. Алексей — один из тех, кто вышел вместе с сослуживцами. Он рассказал, что движение организовалось в группе в телеграм, и многие друг друга не знают.

Мужчины планируют пройти по Притыцкого, а позже съездить на Окрестино. По словам Алексея, его возмущает насилие, которое он увидел в интернете, и это «не укладывается ни в какие понятия».

Фото: tut.by

Фото: tut.by

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