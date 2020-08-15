Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Беларуси 66 15.08.2020, 16:49

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Диктатор сам себя разоблачил.

Лукашенко провел телефонные переговоры с главой Кремля Путиным, передает агентство БелТА.

Они обсудили ситуацию внутри Беларуси и вокруг ее.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Лукашенко проинформировал Путина о ситуации в Беларуси, которая сложилась после президентских выборов, пишет РБК.

Также Путин и Лукашенко обсудили возвращение в Россию ранее задержанных в Беларуси 32 российских граждан, которых белорусские власти называли «боевиками ЧВК». По этому вопросу «дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств».

Ранее 15 августа Лукашенко на совещании в Минске заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию с протестами в Беларуси.

Напомним, накануне так называемых выборов Лукашенко всячески старался продвигать миф о том, что является «защитником суверенитета» и противостоит Кремлю в Беларуси. Сегодняшний звонок развеял последние сомнения на этот счет.

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