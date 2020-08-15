Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Беларуси66
- 15.08.2020, 16:49
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Диктатор сам себя разоблачил.
Лукашенко провел телефонные переговоры с главой Кремля Путиным, передает агентство БелТА.
Они обсудили ситуацию внутри Беларуси и вокруг ее.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Лукашенко проинформировал Путина о ситуации в Беларуси, которая сложилась после президентских выборов, пишет РБК.
Также Путин и Лукашенко обсудили возвращение в Россию ранее задержанных в Беларуси 32 российских граждан, которых белорусские власти называли «боевиками ЧВК». По этому вопросу «дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств».
Ранее 15 августа Лукашенко на совещании в Минске заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию с протестами в Беларуси.
Напомним, накануне так называемых выборов Лукашенко всячески старался продвигать миф о том, что является «защитником суверенитета» и противостоит Кремлю в Беларуси. Сегодняшний звонок развеял последние сомнения на этот счет.