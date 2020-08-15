Действующий офицер СК призвал судить Караева и обратился к силовикам 15 15.08.2020, 17:51

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Игорь Лобан

Игорь Лобан присоединился к протестующим в Гродно.

Сотрудник СК Беларуси Игорь Лобан опубликовал в своем Instagram сообщение, в котором осудил применение силы против людей, а также назвал министра МВД Юрия Караева «человеком без совести и чести».

Он отметил, что заявление Караева о «кукловодах и цветных революциях» воспринимается обыденно и не вызывает ничего кроме раздражения. Также он назвал детским лепетом попытки министра оправдать насилие и бесчеловечность защитой конституционного строя.

Лобан назвал статью Уголовного кодекса Беларуси, которую, по его мнению, нарушил министр – статья 128 «Преступления против безопасности человечества», в которой говорится о наказании вплоть до смертной казни за незаконное содержание в заключении, похищение людей, пытки и акты жестокости.

Вот обращение Игоря Лобана к министру внутренних дел Юрию Караеву:

«Уважаемый (НЕТ) министр внутренних дел Караев Ю.Х.! Вчерашним своим высером на ОНТ в стиле „сами виноваты“ вы окончательно утвердились в моих глазах как человек без совести и чести. Клише о кукловодах и цветных революциях воспринимаются обыденно и не вызывают ничего кроме раздражения. Попытки оправдать насилие и бесчеловечность защитой конституционного строя — просто детский лепет. Пытки, избиения, выстрелы в спину убегающим безоружным людям – это для вас защита конституционного строя? Угрозы пустить девушку по кругу в автозаке или ПР в заднем проходе задержанного – это защита конституционного строя? Этому нет оправдания. Вы дали карт-бланш своим подчиненным и наряду с ними должны нести ответственность. Понимаю, что Уголовный кодекс – не ваша настольная книга, но со ст. 128 настоятельно рекомендую ознакомиться. Сохраните остатки достоинства – подайте в отставку… P.s. И ни слова по сложившейся ситуации от Генерального прокурора и Председателя СК. Впрочем – ничего нового», – написал офицер.

Cегодня Игорь Лобан присоединился к акции протеста в Гродно и обратился к силовикам.

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