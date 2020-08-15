Дедушка плачет на Пушкинской: Я пришел извиниться перед этим мальчиком…10
- 15.08.2020, 18:44
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Эмоциональная речь.
Еврорадио записало на Пушкинской площади в Минске эмоциональную — до слёз — речь. Дедушка плачет и становится на колени: "Я приехал из деревни, приехал извиниться перед этим мальчиком и этой девочкой..."
Он говорит, что стоял у истоков БНФ, Крестьянской партии. В то время Лукашенко еще был директором совхоза и депутатом Верховного совета. "Люди! Поддержите нас! Позняк! Я когда-то поддерживал тебя! Хватит спорить! Нам нужно объединяться..." — заключает он.
15 августа на Пушкинской площади в Минске люди прощаются с Александром Тарайковским, демонстрантом, погибшим здесь вечером 10 августа.