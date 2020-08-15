Врачи начали оказывать бесплатную помощь жертвам насилия лукашенковских карателей 1 15.08.2020, 19:14

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Бесплатную помощь оказывают частные медицинские центры.

Частные медицинские центры в Беларуси начали бесплатную помощь лицам, пострадавшим во время акций протеста 9-14 августа. Так, например, бесплатную медицинскую помощь можно получить в центре «ЛОДЭ», а также в центре «Томография», передает «Белсат».

Собственники и коллективы врачей медцентров «ЛОДЭ» и «Томография» решили бесплатно оказывать помощь белорусам, пострадавшим от насилия в мирных уличных акциях протеста 9-14 августа.

Жители Бреста, Гродно и Минска могут обращаться в центры «ЛОДЭ».

«Бесплатное оказание помощи определяет врач, согласно характерам травм, полученных человеком. То есть бесплатная помощь, или нет – определяет только врач. Пациентам необходимо записываться на прием к медикам. Мы не отказываем в записи, но предупреждаем, что врач определит будет ли бесплатное оказание помощи», – сообщили «Белсату» в медицинском центре.

Ряд врачей окажут помощь и в столичном врачебном центре «Томография».

«У нас можно получить помощь невролога и травматолога-ортопеда. Мы можем бесплатно жертвам протестов провести МРТ и УЗИ диагностику. Если пациент ранее обращался в травмпункт и на руках имеет направление на МРТ и УЗИ – также сделаем это бесплатно», – рассказала «Белсату» Виктория Листратова, ведущий специалист по маркетингу медцентра «Томография».

В центре подчеркивают, что на самом деле учреждение довольно малое и количество специалистов ограничено.

«Наш центр мал и аспект медицинских услуг относительно невелик. Но в интернете появилась информация, что мы будем делать медицинское освящение и экспертизу. Нам стало поступать очень много звонков. Но это было до официального появления информации на нашем сайте. Сегодня у нас врачи оказывают помощь с 17.30», – добавила Виктория Листратова.

К акции с бесплатной медицинской помощи присоединяются и другие небольшие частные медицинские учреждения. Пострадавшим от насилия силовиков готовы бесплатно помогать разные врачи.

Мобильные операторы возвращают деньги абонентам

Операторы мобильной связи в Беларуси начали присылать сообщения абонентам о компенсации абонентской платы из-за отсутствия интернета. Одним из первых стал оператор А1.

«Ввиду значительных трудностей с доступом к мобильному интернету по независящим от А1 причинам, в период с 9 августа по 11 августа, Вам будет начислена компенсация в размере 100 % ежедневной абонентской платы вашего тарифа за полные 3 дня отсутствия интернет-сервисов.

Компенсация будет произведена в автоматическом режиме и отобразится на вашем балансе в один из дней недели, начиная с 16 августа, о чем вы получите соответствующее SMS-уведомление. Благодарим за понимание!»

Аналогичные сообщения начали получать абоненты мобильных операторов МТС и LIFE.

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