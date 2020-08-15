Белорусские медики создали telegram-канал для помощи пострадавшим на мирных митингах 15.08.2020, 20:05

Белорусские медики готовы бесплатно помочь каждому.

Для этого они создали единый telegram-канал «ВРАЧИ ЛЮДЯМ», где в одном месте собирают все предложения о помощи от врачей, медицинских центров, смежных специалистов для пострадавших на мирных митингах, передает naviny.by.

Стоматологи, травматологи, гинекологи, психологи, педиатры, хирурги, неврологи — специалисты по всей Беларуси открывают двери своих центров и кабинетов для бесплатного приема.

Если вашим знакомым или вам лично нужна помощь, найдите нужного специалиста или услугу среди сообщений канала «ВРАЧИ ЛЮДЯМ», а также делитесь ссылкой (каталога помощи https://t.me/doctorstopeople).

Для быстрого поиска нужного специалиста вы можете ввести в строку поиска канала название необходимой для вас услуги или врача: например, «травматолог» или «стоматолог». В каждом объявлении указаны необходимые адреса, телефоны и ссылки на сайт.

Канал объединил врачей не только столицы, но и Борисова, Жодино и других городов, а также instagram-аккаунты специалистов, которые готовы помочь в режиме онлайн дистанционно.

Если вы хотите присоединиться к движению взаимопомощи или не можете найти нужного вам специалиста, пишите администратору канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».