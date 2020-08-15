«Нарисовали на спине число 15 и крест ниже пояса» 11 15.08.2020, 20:46

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иллюстрационное фото ТАСС

Футболиста «Лиды» избили каратели из ОМОН.

Футболист "Лиды" 12 августа был избит сотрудниками ОМОН. Имя и фамилия игрока не разглашаются.

- В минувшую среду после ужина один из футболистов "Лиды", вышел на прогулку со стороны стадиона "Юность". На перекрестке улиц Кирова и Победы к нему подошли сотрудники милиции, взяли телефон и начали что-то в нем искать. Со слов игрока, его намеревались отпустить, но тут подбежал третий сотрудник и сказал: "Это наш клиент".

В итоге футболиста затащили за ворота, где его избили сотрудники ОМОН, и примерно на полчаса оставили лежать на полу в каком-то помещении наподобие гаража. После его перевели в другое место, где находилось около десяти сотрудников милиции. Один из них вновь начал копаться в телефоне игрока. Увидев среди SMS-сообщений множество слов соболезнования (футболист недавно похоронил мать), ему задали такой вопрос, который даже и цитировать трудно... "Кто у тебя сдох?"

От более печальных последствий футболиста спасло то, что один из местных сотрудников опознал в нем игрока "Лиды" и попросил отпустить его. Так и поступили, предварительно зачем-то нарисовав на спине краской цифру 15 и крест ниже пояса. А еще в отношении его составили протокол.

Отметим, что после данного происшествия главный тренер "Лиды" Юрий Каратай отказался от поездки на очередные тренерские курсы. "Можете не допускать меня к экзаменам, можете осуждать — это ваше право, — написал он. — Но пока я главный тренер команды, несу полную ответственность за своих игроков!". К слову, тренерские курсы решили перенести на более поздний срок, — сообщает SportLida — Лида спортивная.

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