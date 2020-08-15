Акция солидарности на площади в Бобруйске: Лукашенко уже никто не поможет 2 15.08.2020, 22:21

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Бобруйчане не дождались «мэра», но определились, чего хотят и как этого добиться.

В Бобруйске днем 15 августа несколько тысяч горожан собрались на площади Ленина, чтобы встретиться с председателем горисполкома Александром Студневым. Приглашение ему было передано накануне после акции работников «Белшины», однако чиновник его проигнорировал. В итоге несостоявшиеся переговоры, во время которых бобруйчане собирались озвучить свои требования, превратились в митинг со «свободным микрофоном». За два часа высказаться смогли все желающие, а их набралось несколько десятков, пишет tut.by.

Первой микрофон взяла пенсионерка Татьяна Тишкевич, которая призналась, что в прошлом она учительница.

— Счастье, что я не буду первого сентября в школе, потому что не знаю, как учителя будут смотреть детям в глаза, — сказала она.

Пенсионерка добавила, что не понимает тех, кто фальсифицировал выборы, и тех, «у кого погоны и звания». Женщина призвала собравшихся к мирному противостоянию и попросила никого не провоцировать. Следом микрофон взял 80-летний бобруйчанин, который ребенком застал оккупацию во время войны, но убежден: то, что происходит сейчас в Беларуси, «хуже любого фашизма».

— К счастью, выросло непоротое поколение. Оно имеет достоинство и знает, как за себя постоять. Теперешнему [президенту] уже никто не поможет, — считает он.

Следующий выступающий предложил почтить минутой молчания память погибшего Александра Тарайковского. На площадь кто-то принес корзину гвоздик с портретом мужчины, ее поставили к подножью памятника.

Примерно через полчаса после начала митинга в свободном формате к микрофону стали подходить горожане с предложениями обсудить, что же делать дальше. Мужчина лет сорока, представившийся Романом, сказал, что нужно решать вопрос с позиции закона, и посоветовал присутствующим составить обращение в прокуратуру.

— Мэра нет в горисполкоме. Мне сказали, что будет только в понедельник. Но горисполком не решает вопросы о подсчете голосов. Нужно требовать от прокурора города, чтобы была проведена проверка. И чтобы прокурор ответил, почему задержанных до сих пор не выпустили на свободу, — сказал мужчина.

Пока участники мирного протеста высказывают свои мнения, инициативные бобруйчане раздают листы с обращением к городским властям и просят тех, кто согласен с выдвигаемыми требованиями, их подписать. В документе речь идет о непризнании результатов выборов, правовой оценке действий силовых структур, недопустимости нарушения Конституции. Отдельно — требование освободить тех, кто был задержан за последнюю неделю.

— Тихановского и Бабарико тоже пусть освобождают! — доносится из толпы.

Все происходящее больше напоминает старославянское вече, когда люди поднимают наболевшие вопросы и пытаются совместно найти на них ответы. После аргументированного выступления женщины средних лет, которая объясняет, что чего-то добиться сейчас можно только экономическими мерами, несколько тысяч горожан начинают скандировать:

— Забастовка! Забастовка!

Еще одно предложение касается составления и подписания петиции о том, чтобы лишить звания почетного жителя Бобруйска главу ЦИК Лидию Ермошину.

— Для нас это не почет, а позор, — говорит женщина, представившаяся учительницей с 20-летним стажем. Она очень волнуется и признается, что за последние дни испытала настоящий шок от того, что происходит в стране.

— Но я верю, что буду когда-нибудь гулять в Бобруйске со своими детьми, внуками по проспекту имени Сергея Тихановского.

Идею забастовки поддерживают многие выступающие, отмечая, что «всех все равно не уволят».

— Кто же станет тогда у станков? — вопрошает женщина средних лет у микрофона. — Бюрократы этого делать не умеют!

Бобруйчанка Елена Букас пришла на акцию, чтобы попросить помощи у горожан: вечером 9 августа ее мужа и сына забрали в ИВС, им грозит уголовная ответственность. Женщина говорит, что ее близкие возвращались домой и недалеко от площади Ленина увидели, как «пакуют» водителя машины. Вступились за него и сами оказались в ИВС. Теперь мужу и сыну инкриминируют нападение на сотрудников ДПС при исполнении служебных обязанностей.

— Прошу вас, если у кого-то есть видео с места их задержания или фото, если кто-то может рассказать на суде, как все было на самом деле, помогите моей семье!

После ее эмоционального выступления несколько бобруйчан подходят, чтобы уточнить подробности. Кто-то говорит, что видел, как задерживали мужчин, и даже обещает предоставить видеозапись.

После ее выступления горожане делятся своими впечатлениями о том, что им довелось пережить за последнюю неделю. Одна женщина говорит, что ее дом находится напротив РОВД Ленинского района, поэтому в первые несколько дней после выборов видела, как в отделение привозили бобруйчан, слышала крики.

— Это же изверги какие-то!

Мужчина, взявший микрофон, просит бобруйчан «оставаться людьми, несмотря ни на что», так как убежден: отвечать агрессией на действия правоохранителей неконструктивно. Он признается, что восхищен земляками, которые имеют чувство собственного достоинства и не опускаются до подлостей.

— В ваших лицах сияет солнце!

В итоге горожане принимают решение о том, что будут добиваться диалога с местными властями, но без применения противоправных методов: на штурм горисполкома никто не пойдет. А вот забастовки на предприятиях, по мнению горожан, помогут чиновникам услышать людей. Также бобруйчане планируют и дальше выходить на мирные акции протеста.

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