Белорусы все еще стоят на Пушкинской

Белорусы стоят с национальными флагами.

Сегодня в Минске возле станции метро Пушкинская прошло прощание с народным Героем Беларуси Александром Тарайковским, погибшим 10 августа во время мирных протестов на Пушкинской. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти — открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.

Десятки тысяч граждан пришли проститься с народным Героем Беларуси. Люди до сих пор стоят возле места гибели Александра Тарайковского.

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