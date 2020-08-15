Белорусы все еще стоят на Пушкинской
Белорусы стоят с национальными флагами.
Сегодня в Минске возле станции метро Пушкинская прошло прощание с народным Героем Беларуси Александром Тарайковским, погибшим 10 августа во время мирных протестов на Пушкинской. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти — открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.
Десятки тысяч граждан пришли проститься с народным Героем Беларуси. Люди до сих пор стоят возле места гибели Александра Тарайковского.