Последняя ложь негодяя 28 Алексей Мельников

16.08.2020, 8:13

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Алексей Мельников

Больше решительности в переходе власти, народ Беларуси.

Лукашенко объявил, что он, якобы, заручился поддержкой Путина. Да, да. ОДКБ, внешняя агрессия, союзники ... Держи карман шире.

На самом деле Лукашенко из Москвы формально послали куда подальше. А он – напуганный, дрожащий от страха перед своим народом, если и не воспринял все «за чистую монету» (в это не верю), то подал дело для Беларуси так, будто Путин готов ввести войска и защищать Лукашенко и окружающее его воровское и карательное охвостье. Ищи дурака.

Очень это Путину надо – оказывать услугу лузеру, с каждым днем теряющим власть.

Не исключаю, что и убежище в Москве Лукашенко не получит – как залог хороших отношений с будущими властями Беларуси. Под каким-нибудь издевательским, благовидным предлогом. В отместку за все его выкрутасы в отношениях с Путиным. Или случится «технический» сбой. В нашей московской традиции – это нормально. И будет сидеть Лукашенко в Минске, в камере, писать вместе с адвокатами стратегию защиты на процессе, все спихивать на исполнителей.

Лукашенко выдал себя, показал, что он слаб.

Сначала он, напуганный забастовками и тем, что террор его криминальных ублюдков не дал результатов, бросился звонить Путину. Затем стал пугать народ Беларуси тем, что Путин введет для защиты Лукашенко войска.

Здесь не только слабость, но и демонстрация народу Беларуси, кто такой этот Лукашенко есть на самом деле. Мелкий, ничтожный негодяй. Готовый, хотя бы в своих фантазиях, отдать страну под интервенцию, стать гауляйтером у Путина, - лишь бы сохранить свою воровскую семейную задницу. Это после всего его трепа о независимой Беларуси. Лукашенко в полном смысле слова – предатель Родины.

Заканчивает Лукашенко свою диктаторскую историю тем, что наглядно демонстрирует народу Беларуси, кем он на самом деле был всегда – мелким, криминальным, трусливым, наглым, подлым прижимистым, разложившимся хитрованом, вознесенным судьбой и преступлениями на вершину власти. Возомнившим себя не пойми кем.

Концы сомкнулись с началами.

Ждать осталось недолго.

Больше решительности в переходе власти, народ Беларуси. Победа близка.

Алексей Мельников, t.me