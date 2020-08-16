«Желтым баллоном помечали тех, кому нужно уделить особое внимание»: рассказ об аде на Окрестина 22 16.08.2020, 8:35

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Вам бывало физически больно что-то слышать?

Белорус рассказал о том, какие пытки довелось вынести его девушке после задержания на мирной акции:

— Я не помню такого, чтобы пытался сдержать слезы потому что тут таксист, но приходится изо всей силы кусать запястье, чтобы не прорвало. Дотерпи - льется, дотерпи - льется, кусаю сильнее - сопли…

Аня дома. Вам бывало физически больно что-то слышать? А так, что ноги подкашиваются?

Я могу вынести любой рассказ и контент, но тут я пас.

Не буду говорить что было, завтра почитаете, что люди рассказывают об Окрестино, расскажут точно не все. Думаю, фашисты сказали бы что это неплохо.

Но вот так вот с девушкой? Бить дубинками вдесятером, морально унижая, за то, что спросила, как можно пройти домой? В изоляторе выбивать стул, кидать на холодный пол и бить после каждого ответа на вопрос? Заставлять смотреть на пытки. Спать на бетонном полу под открытым небом, и 50 девушек прижимаются друг другу ночью, чтобы не замерзнуть под нечленораздельный вой в агонии и стук дубиной по металлу (и я все еще рассказал очень мало).

Услышал первые 15 секунд записи диктофонного разговора из 3-х дней. 15 секунд. Мне конец, собирайте сердце.

Вы устроили ад на земле, заставляли людей выдергивать себе волосы под страхом смерти, задыхаться, спать в крови… У всего есть предел и вы его перешли очень давно и многократно. Тикайте отсюда.

Желтым баллоном помечали тех, кому нужно уделить «особое внимание», на тех кого уже избили - ставили кресты краской.