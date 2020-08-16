«Желтым баллоном помечали тех, кому нужно уделить особое внимание»: рассказ об аде на Окрестина

«Желтым баллоном помечали тех, кому нужно уделить особое внимание»: рассказ об аде на Окрестина22
- 16.08.2020, 8:35
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Вам бывало физически больно что-то слышать?
Белорус рассказал о том, какие пытки довелось вынести его девушке после задержания на мирной акции:
— Я не помню такого, чтобы пытался сдержать слезы потому что тут таксист, но приходится изо всей силы кусать запястье, чтобы не прорвало. Дотерпи - льется, дотерпи - льется, кусаю сильнее - сопли…
Аня дома. Вам бывало физически больно что-то слышать? А так, что ноги подкашиваются?
Я могу вынести любой рассказ и контент, но тут я пас.
Не буду говорить что было, завтра почитаете, что люди рассказывают об Окрестино, расскажут точно не все. Думаю, фашисты сказали бы что это неплохо.
Но вот так вот с девушкой? Бить дубинками вдесятером, морально унижая, за то, что спросила, как можно пройти домой? В изоляторе выбивать стул, кидать на холодный пол и бить после каждого ответа на вопрос? Заставлять смотреть на пытки. Спать на бетонном полу под открытым небом, и 50 девушек прижимаются друг другу ночью, чтобы не замерзнуть под нечленораздельный вой в агонии и стук дубиной по металлу (и я все еще рассказал очень мало).
Услышал первые 15 секунд записи диктофонного разговора из 3-х дней. 15 секунд. Мне конец, собирайте сердце.
Вы устроили ад на земле, заставляли людей выдергивать себе волосы под страхом смерти, задыхаться, спать в крови… У всего есть предел и вы его перешли очень давно и многократно. Тикайте отсюда.
Желтым баллоном помечали тех, кому нужно уделить «особое внимание», на тех кого уже избили - ставили кресты краской.
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я не помню такого, чтобы пытался сдержать слезы потому что тут таксист, но приходится со всей силы кусать запястье, чтобы не прорвало. дотерпи - льётся, дотерпи - льётся, кусаю сильнее - сопли ебучие. Аня дома. Вам бывало физически больно что-то слышать? А так, что ноги подкашиваются? я могу вынести любой рассказ и контент, но тут пассую. Не буду говорить что было, завтра почитаете что люди рассказывают об Окрестино, расскажут точно не всё. Думаю, фашисты сказали бы что это неплохо. Но вот так вот с девушкой? пиздить дубинками вдесятером, морально унижая, за то что спросила как можно пройти домой? В изоляторе выбивать стул, кидать на холодный пол и пиздить после каждого ответа на вопрос? заставлять смотреть на пытки. Спать на бетонном полу под открытым небом, и 50 девушек прижимаются друг другу ночью чтобы не замёрзнуть под нечленораздельный вой в агонии и стук дубиной по металлу. (и я все ещё рассказал очень мало) услышал первые 15 секунд записи диктофонного разговора из 3х дней. 15 секунд. мне пизда, собирайте сердце. Вы устроили ад на земле, заставляли людей выдёргивать себе волосы под страхом смерти, задыхаться, спать в крови, ой блять я перечислять сутки буду. У всего есть предел и Вы его перешли очень давно и многократно. Тикайте нахуй Жёлтым баллоном помечали тех, кому нужно уделить "особое внимание", на тех кого уже избили - ставили кресты краской. редактировал сообщение много раз, в первом варианте плохие парни умирали в муках Но мы не они Любовь