Рабочие «Беларуськалия» объявили забастовку и требуют отставки Лукашенко 45 16.08.2020, 8:53

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Забастовка будет бессрочной - до тех пор, пока шахтеры не добьются смены власти.

Рабочие «Беларуськалия» сообщили, что в понедельник присоединяются к общенациональной забастовке. «Мы не хотим кормить карателей, которые бьют нас за наши же налоги», - заявили рабочие.

Забастовка должна продолжаться до полного выполнения следующих требований:

- Освобождение всех политзаключенных и участников мирных акций

- Немедленная отставка Лукашенко

- Проведение честных и прозрачных выборов при участии международных организаций и независимых наблюдателей

- Проведение открытого независимого расследования фактов пыток против мирных граждан со стороны силовиков

Полный текст своего обращения рабочие «Беларуськалия» опубликовали в соцсетях:

Мы, трудовой коллектив ОАО «Беларуськалий» благодарим всех небезразличных людей, пришедших вчера на встречу к главному зданию общества. Своим приходом мы показали, что мы один Народ, которому не безразлична судьба нашего города, предприятий и страны под названием Беларусь.

К сожалению, мы не получили ни одного вразумительного ответа, на заданные вопросы. Тем самым мы увидели нежелание главы предприятия и сенатора Ивана Головатого хотя бы малейшим образом выйти из сложившейся ситуации. Мы не можем оставаться в стороне от происходящего беспредела, мракобесия и террора по отношению к мирному населению.

Это немыслимо, что наша многострадальная страна, была превращена в концлагерь, где невинных граждан и их детей кидают в тюрьмы и жестоко пытают. Мы не желаем кормить карателей, избивающих нас за наши же налоги.

Поэтому мы объявляем о присоединении к общенациональной забастовке с 8:00 утра 17 августа 2020г. Она будет заключаться в остановке всех горнодобывающих и проходческих комплексов и отделений силивинитных обогатительных фабрик, а также выполнения работ на вспомогательных цехах. Это будет происходить до полного и безоговорочного выполнения наших требований:

- Освобождение всех политических заключенных заключенных и участников мирных акций;

- Незамедлительная отставка Лукашенко;

- Проведение честных и прозрачных выборов с открытым подсчетом голосов и при участии международных организаций и независимых наблюдателей;

- Проведение открытого независимого расследования фактов применения непропорциональной силы, издевательств и пыток в отношении мирных граждан со стороны силовиков;

- Отмены контрактной системы как инструмента давления на рабочих.

Мы также призываем присоединиться к забастовке и не приступать к работе на местах до безоговорочного выполнения всех требований такие крупные предприятия города, как Трест «Шахтоспецстрой», Трест «Реммонтажстрой», «Нива-холдинг», «ЛМЗ Универсал», ООО «Пассат», «Стройтрест» №3, ОАО «Солигорский ДСК», фабрики «Калінка» и «Купалінка». Не ведитесь на пустые обещания и запугивания руководства.

Уже сегодня многие комплексы на рудоуправлениях стали на ремонт и не выдают руду на-гора и вы можете это слышать от своих родных, соседей, друзей и знакомых.

Лукашенко и его хунта перешли последнюю черту, замарав руки в крови, поэтому нам отступать некуда. Вперед к победе и ни шагу назад!