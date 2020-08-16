Акция в Бресте: 20-тысячная колонна несколько часов гуляла по городу 2 16.08.2020, 9:05

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Фото: tut.by

Как это было.

Седьмой день протестов в Бресте начался так же, как и закончился — шествиями. Первыми прошли по центру города женщины. Их колонна стартовала от проспекта Машерова, дошла до улицы Ленина и остановилась возле центральной площади Бреста, которую перекрыла милиция, пишет tut.by.

Вторыми вышли медики. Они прошли по улицам Советской, Пушкинской и остановились возле турникетов на площади Ленина.

Люди, которые собрались перед заграждениями скандировали «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам». По другую сторону ограждения, помимо милиции, стояла малочисленная группа протестующих. Среди них — лидер группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский, который вел стрим с места событий. Они пришли на площадь Ленина заранее, когда милиция еще не выставила турникеты, и расправили напротив облисполкома большой бело-красно-белый флаг.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

К колонне медиков, которые стояли перед ограждением на улице Пушкинской вышел начальник отдела идеологии Брестского горисполкома Геннадий Иванчин. Он передал мегафон врачу Брестской областной клинической больницы Виктории.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

— Я хочу знать конкретно фамилии человека, кто отдал приказ на проведение насильственных задержаний 9, 10 августа в Бресте, — сказала врач. — Мои коллеги сейчас оказывают помощь во всех стационарах города и некоторые пациенты переведены в Минск. Мне очень хочется фамилии тех людей, кто конкретно отдавал приказы на проведение насильственных, жестких задержаний. И второе — фамилию лица, кто позволил применять жестокие меры к нашим брестчанам в момент задержания, в период пребывания в следственных изоляторах.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Геннадий Иванович на это ответил, что в воскресенье, в 16.00 в театре эстрады городского парка культуры и отдыха председатель горисполкома в компании с сотрудниками прокуратуры, суда, следственного комитета и милиции обсудят эти вопросы с горожанами. Приглашаются все желающие.

Затем протестующие с Пушкинской объединились с колонной на улице Ленина и пошли по центру города. Они вышли на проспект Машерова, перешли Кобринский мост и двинулись дальше по Московской. Люди шли по тротуару и двум полосам дороги. Проезжающие мимо автомобили им сигналили, демонстранты в ответ хлопали.

Фото: tut.by

Сотрудников милиции по маршруту следования замечено не было. Лишь в хвосте ехал автомобиль ГАИ, чтобы обеспечить безопасность участников шествия.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

На перекрестке с проспектом Республики многотысячная колонна повернула направо, перешла Гузнянский мост и пошла по улице Суворова. По дороге люди призывали присоединиться к ним жителей микрорайонов лозунгами «Ковалевка, выходи», «Вулька, выходи».

Ковалевка с Вулькой вышли. По приблизительной оценке правозащитника Романа Кисляка, на пике в шествии участвовало около 20 тысяч человек.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Колонна прошла по Волгоградской, 28 Июля и Варшавскому шоссе до перекрестка с бульваром Шевченко. Здесь одни участники шествия предлагали идти прямо, до Брестской крепости, другие хотели повернуть направо, на мост через Мухавец. Победили вторые. Колонна перешла мост, дошла до проспекта Машерова, повернула налево и возле ЦУМа остановилась.