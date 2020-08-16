МИД Украины: Мы разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси5
- 16.08.2020, 9:45
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Официальные результаты «выборов» не вызывают доверия.
Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба МИД Украины.
«Мы разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси», — говорится в заявлении.
Как отмечается в заявлении МИД, украинское внешнеполитическое ведомство констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе. «Украина необыкновенно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении жителей, участвующих в протестах, уполномоченных СМИ и иностранцев», — сообщили в МИД Украины.