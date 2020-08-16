ВДВ - с нами! 3 16.08.2020, 9:52

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Иллюстрационное фото: onliner.by

Случай на акции солидарности в Самохваловичах.

«Совершенно невероятная история произошла на нашей акции солидарности в Самохваловичах под Минском, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Внезапно, из потока машин, на обочине останавливается белый Peugeot».

Выходит водитель, в тельняшке и голубом берете. Открывает багажник, достает флаг ВДВ, поворачивается в сторону митингующих и кричит: «Жыве Беларусь!». Естественно, мощный рев «Жыве!» в ответ.

Столица, регионы с вами, ВДВ с нами!»

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