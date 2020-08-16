В Гомеле весь народ народ вышел на улицы 16.08.2020, 10:25

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Фото: tut.by

Как в городе прошел седьмой подряд день протестов.

Седьмой день мирных протестов выдался в Гомеле шумным и веселым. Уже с утра у цирка стали собираться люди. В субботу гомельчане добились того, чтобы к ним вышла местная власть. Правда, внятных ответов на свои вопросы люди так и не получили, пишет tut.by.

Уже к полудню у цирка выстроились люди. В руках у них плакаты, транспаранты, флаги. Из проезжающих авто звучит Цой.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Собравшиеся от имени женщин подписывают обращение к местным властям и прокурору с требованием остановить волну беззакония, политических репрессий, насилия, убрать с улиц ОМОН, извиниться перед семьями пострадавших за то, что допустили беспредел, а также расследовать каждое дело о насилии над мирными демонстрантами и наказать всех виновных. Также подписавшиеся требуют признать наличие фальсификаций на выборах. И признать недействительными объявленные результаты выборов 9 августа 2020 года.

С утра 15 августа возле гомельского ИВС мать одного из задержанных парней объявила забастовку. По мнению женщины, ее ребенка не выпускают из-за того, что он сильно избит. 15 августа у ИВС УВД Гомельского облисполкома на улице Междугородней женщина развернула плакат «Я — мать! Буду голодать под вашими окнами до тех пор, пока мне не вернут моего сына», сообщают «Сильные новости».

— 12 августа они втроем в районе пионерского сквера ждали своего друга. Все хорошие ребята, я их знаю. Они шли не на акцию, а просто гуляли. Но Кирилла и его друга Даника забрали. Я была под Центральным РОВД, я слышала, как там людей избивают. Я лично слышала, как бьют моего сына! Когда мы с родителями стали кричать, они закрыли окна. Мне сказали: «Ты хочешь тоже так? Ну так заходи». Я зашла. Они меня обыскали, угрожали. Потом просто выкинули из отделения. Друг сказал, что избивали именно омоновцы, — говорит женщина.

Примерно в 11.00 около педагогического колледжа имени Выготского на мирную акцию солидарности начали собираться учителя. Они говорят, что к выборам не имеют никакого отношения, но теперь боятся травли и не знают, как идти в школу 1 сентября.

Через некоторое время к учителям вышло руководство — начальник главного управления образования Руслан Смирнов и его заместитель Жанна Жданович. Сначала они обвинили журналиста «Сильных новостей» Евгению Крещук, которая освещала событие, в том, что якобы это она организовала мирную акцию и пытались запретить съемку. Угрожали даже судами.

— Мы никого в обиду не дадим, — обратился к педагогам Смирнов.

— Вы уже дали! Мы три дня терпели эти избиения, — отвечают учителя.

— 1 сентября выходим спокойно на работу и работаем, — продолжает начальник.

— И снова будем врать?

— Что значит врать? — разводит руками руководитель.

— Ну, а что мы сейчас делаем? И столько лет.

— Вам уже сказали обзванивать старшеклассников и контролировать дома ли они? До восьми должна про всех все выяснить и отзвониться начальству. А у меня отпуск! — возмущается педагог.

— Получается, мы должны сеять разумное доброе, вечное, а приходится все время врать, что все хорошо… Вчера пришел в школу родитель, чтобы посмотреть в глаза учителям, которые были в комиссии, — продолжают делиться наболевшим педагоги.

— А вы разве не понимаете, что это организованная акция против учителей? — ответила Жанна Жданович.

Люди с ней не согласились. Тогда руководители упрекнули собравшихся, что те выступают на своей акции не против насилия, как заявляли ранее, а еще и против выборов и против фальсификаций.

— Сегодня проблемы решаются не на площади, не митингами, — заявили начальники.

— А где решаются? Скажите, как нам показать, что мы не согласны?

Диалога не получилось, власти ушли. Учителя остались.

А в это время у гимназии № 10 учащиеся с родителями разместили вот такую инсталляцию. И ее никто не убирал!

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

У СИЗО тем временем продолжают дежурить родные задержанных, которые ждут их освобождения. Освобождают медленно. Ожидающие родных выглядят сильно измотанными и уставшими.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Когда открываются ворота, ожидающие бегут к ним в надежде наконец увидеть родных.

— А этого парня видел?

— А с этим сидел?

— Били? — забрасывают вопросами вышедшего молодого человека собравшиеся.

— Здесь? Нет. Меня лично ОМОН задерживал культурно. А потом завезли в Центральный и там уже.

— ОМОН?

— Да нет, местные, — улыбается парень и спешит в машину к волонтерам.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by