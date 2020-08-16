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На митинг в «поддержку» Лукашенко в Минск свозят людей специальными поездами

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  • 16.08.2020, 11:05
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На митинг в «поддержку» Лукашенко в Минск свозят людей специальными поездами
Фото: «Радыё Свабода»

Им присваивают номера, как поездам, состоящих из цельнометаллических вагонов без пассажиров.

На страницах провластной организации «Белая Русь» в социальных сетях стали появляться призывы прийти в воскресенье в 12 часов на площадь Независимости в Минске на митинг в «поддержку государственного курса».

Читатели «Радыё Свобода» сообщают, что людей из Бреста и Ивацевичей везут на провластный митинг в Минск специальным поездам.

Также журналисты получили видео, как едут автобусами из Гомеля и Мозыря. Из Витебска также идет поезд со «сторонниками Лукашенко». 200 человек на него посадят в Орше. По графику он должен приходить на Минск-Пассажирский в 11:24.

Поезду присвоен номер 5603 - из диапазона номеров, которые присваиваться поездам, состоящих из цельнометаллических вагонов без пассажиров.


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